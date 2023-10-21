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醫界憂第3季健保點值恐剩0.8元 薛瑞元：言之過早

中央社／ 台北21日電
衛福部長薛瑞元（中）。聯合報系記者許正宏／攝影
衛福部長薛瑞元（中）。聯合報系記者許正宏／攝影

COVID-19降階防疫鬆綁，加上秋冬是呼吸道疾病好發季節，基層診所病患數大增，醫界憂健保點值受影響，第3季每點恐只剩0.8元。衛生福利部長薛瑞元今天回應，尚未結算，言之過早。

台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自今年5月從第5類改為第4類，宣告正式進入與疫情共存時代，如今進入秋冬是呼吸道疾病好發季節，流感病毒跟著伺機而動。

病毒興起讓就醫人數暴增，台北市醫師公會今天透過聲明表示，COVID-19醫療費用在今年第2季已從特別預算改為健保總額支應，西醫基層點值因此被稀釋、平均不到0.9元，不認同衛福部預計動用健保保留款，籲請政府編列預算補足缺口。

台北市醫師公會理事長洪德仁今天下午接受媒體聯訪表示，除了「免疫負債」效應，加上現在住院、開刀的人數都增加，醫療成本不斷上升，點值驟降更造成醫療院所的營運危機，醫界人心惶惶，實在很心寒。

洪德仁說，今年第2季健保點值僅約0.9元，第3季不可能樂觀，預估應該落在0.8至0.9元之間，「高鐵車票不可能突然打8折，難道醫療服務就要嗎？」應穩定醫事人員的士氣而得以專心照顧病人，共同守護人民健康。

薛瑞元今天下午出席第33屆醫療奉獻獎頒獎表揚典禮，並於會前接受媒體聯訪。他說，健保本來就有一定機制，第3季也就是7到9月還沒有結算，現在預測都言之過早。

健保 COVID-19 醫師 薛瑞元

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