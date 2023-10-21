醫奉33／台灣急診先驅周志中：抱「安妮」比抱太太還多

第33屆醫療奉獻獎個人獎得主彰化基督教醫院副院長周志中是台灣「心肺復甦術（CPR）」先驅，在彰化基督教醫院服務近45年，是國內第一位急診專科及專責醫師，更協助台灣創建緊急救護系統，在他推動之下，衛福部於1991年核准，在彰基成立全台首個急診醫學科，而他的信念是讓CPR成為民眾「放在腦中的滅火器」，必要時就能救人一命。

周志中今說，為讓更多民眾習得CPR技術，自己深入偏遠地區，並常至廟口、學校、各大醫學會等地，教導民眾使用CPR，有時抱CPR教學道具人偶「安妮」的時間，竟比抱太太還多，「但睡覺還是跟太太睡！」周志中今年96歲的母親、剛出生的孫子，今日親自出席頒獎典禮。因母親不良於行，周志中將母親浮上舞台樓梯，並抱起孫子笑稱，二人年紀相差96歲。

至於想對媽媽說什麼話？周志中表示，希望母親一百歲的時候，能夠牽起她的手，一起切蛋糕。並透露，得知獲獎後，年齡合計166歲的母子二人，共赴電影院看了養場電影，分別是分別是「阿凡達水之道」與「芭比」，電影票錢還是媽媽所出。周母受訪時則說，自己經老了，但很開心能參加頒獎典禮，家中三個孩子都很優秀、也很孝順，怕老母親熱壞，睡前都會先幫自己開好冷氣。

周志中也分享近期遇到的感人案例。今年3月11日凌晨，一位曾任二林基督教醫院的同事，因胸部不適至急診就醫，孰料在撿傷分類台時就倒地不起，且心跳停止。醫療團隊戮力急救，53分鐘內，進行多次電擊，並將病患送回彰化基督教醫院總院，最終將病人從死神手上搶回。不僅拯救一個家庭，更為偏鄉留下一位醫師，繼續守護居民生命。

第33屆醫奉獎／孩子一句「爸爸加油」，讓他多搶救幾分鐘現奇蹟！周志中推廣人手一技CPR急救術：https://health.udn.com/health/story/6001/7496834?from=udn-search_ch1005