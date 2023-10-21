快訊

金鐘紅毯／禮服高衩超過腿根 女星屁股蛋旁蝴蝶結太搶眼

沿路超車按喇叭！國3遊覽車超速釀4死22傷 駕駛依過失致死移送

金鐘紅毯／「婉君」來了！ 蘇瀅「長輩」帶出門深V現身

醫奉33／台灣急診先驅周志中：抱「安妮」比抱太太還多

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
周志中今年96歲的母親、剛出生的孫子，今日親自出席頒獎典禮。因母親不良於行，周志中將母親浮上舞台樓梯，並抱起孫子笑稱，二人年紀相差96歲。記者曾原信／攝影
周志中今年96歲的母親、剛出生的孫子，今日親自出席頒獎典禮。因母親不良於行，周志中將母親浮上舞台樓梯，並抱起孫子笑稱，二人年紀相差96歲。記者曾原信／攝影

第33屆醫療奉獻獎個人獎得主彰化基督教醫院副院長周志中是台灣「心肺復甦術（CPR）」先驅，在彰化基督教醫院服務近45年，是國內第一位急診專科及專責醫師，更協助台灣創建緊急救護系統，在他推動之下，衛福部於1991年核准，在彰基成立全台首個急診醫學科，而他的信念是讓CPR成為民眾「放在腦中的滅火器」，必要時就能救人一命。

周志中今說，為讓更多民眾習得CPR技術，自己深入偏遠地區，並常至廟口、學校、各大醫學會等地，教導民眾使用CPR，有時抱CPR教學道具人偶「安妮」的時間，竟比抱太太還多，「但睡覺還是跟太太睡！」周志中今年96歲的母親、剛出生的孫子，今日親自出席頒獎典禮。因母親不良於行，周志中將母親浮上舞台樓梯，並抱起孫子笑稱，二人年紀相差96歲。

至於想對媽媽說什麼話？周志中表示，希望母親一百歲的時候，能夠牽起她的手，一起切蛋糕。並透露，得知獲獎後，年齡合計166歲的母子二人，共赴電影院看了養場電影，分別是分別是「阿凡達水之道」與「芭比」，電影票錢還是媽媽所出。周母受訪時則說，自己經老了，但很開心能參加頒獎典禮，家中三個孩子都很優秀、也很孝順，怕老母親熱壞，睡前都會先幫自己開好冷氣。

周志中也分享近期遇到的感人案例。今年3月11日凌晨，一位曾任二林基督教醫院的同事，因胸部不適至急診就醫，孰料在撿傷分類台時就倒地不起，且心跳停止。醫療團隊戮力急救，53分鐘內，進行多次電擊，並將病患送回彰化基督教醫院總院，最終將病人從死神手上搶回。不僅拯救一個家庭，更為偏鄉留下一位醫師，繼續守護居民生命。

第33屆醫奉獎／孩子一句「爸爸加油」，讓他多搶救幾分鐘現奇蹟！周志中推廣人手一技CPR急救術：https://health.udn.com/health/story/6001/7496834?from=udn-search_ch1005

CPR 彰化 電影

延伸閱讀

醫療奉獻獎明頒獎 衛福部次長周志浩讚樹立良好典範

李康生紐約出意外！左手臂「大面積燙傷」 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

安妮純天然不怕洩春光 新戀情曝光「2名觀察中」

第33屆醫奉獎／孩子一句「爸爸加油」，讓他多搶救幾分鐘現奇蹟！周志中推廣人手一技CPR急救術

相關新聞

今晚北、東地區留意短暫雨 下周各地迎多雲到晴好天氣

中央氣象署稍早針對宜蘭山區發布大雨特報，並表示，今晚桃園以北、東半部有局部降雨，明天東北季風逐漸減弱，水氣減少，僅基隆北...

農業部為巴西蛋嗆林為洲「造謠」陳駿季：公文誤解很遺憾

進口雞蛋事件仍燒不停，如今演變成立委林為洲與農業部互槓。農業部代理部長陳駿季今天表示，造成資料解讀不一樣，他覺得遺憾。

血汗！西醫基層點值Q2、Q3恐不到0.9元 薛瑞元這樣說

「高鐵車票不可能突然打八折，醫療服務就要嗎？」台北市醫師公會理事長洪德仁表示，西醫基層的健保總額第二季跟第三季都將低於0...

別再起爭議！交通粉絲團揭秘博愛座歷史...是給這些人坐

知名作家李昂發生「博愛座」讓座事件，近日看似平息，但「博愛座」爭議始終不斷，立法院也打算修法，臉書粉絲團「交通大小事」版...

北市果菜批發抽查農藥超標 近3萬公斤蔬果銷毀

台北第一、二果菜批發市場今年9月抽驗1295件蔬果產品，檢驗結果有142件農藥超標不符合規定，主要品項為辣椒、油菜、芥蘭...

台鐵公司招兵買馬確定延期 工會憂人力缺口、恐衝擊春節疏運

台鐵公司將於明年元旦掛牌，改制為國營公司，原本預計於今年下半年招募500多名新進人員，卻因規章問題確定延期，新血無法注入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。