快訊

金鐘紅毯／禮服高衩超過腿根 女星屁股蛋旁蝴蝶結太搶眼

沿路超車按喇叭！國3遊覽車超速釀4死22傷 駕駛依過失致死移送

金鐘紅毯／「婉君」來了！ 蘇瀅「長輩」帶出門深V現身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今晚北、東地區留意短暫雨 下周各地迎多雲到晴好天氣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天東北季風逐漸減弱，水氣減少，下周四前各地普遍多雲到晴，但周五、周六水氣再增加，迎風面基隆北海岸及東半部降雨明顯。本報資料照片
明天東北季風逐漸減弱，水氣減少，下周四前各地普遍多雲到晴，但周五、周六水氣再增加，迎風面基隆北海岸及東半部降雨明顯。本報資料照片

中央氣象署稍早針對宜蘭山區發布大雨特報，並表示，今晚桃園以北、東半部有局部降雨，明天東北季風逐漸減弱，水氣減少，僅基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，晚間到後天清晨東半部沿海要留意局部較大雨勢。下周四前各地普遍多雲到晴，但周五、周六水氣再增加，迎風面基隆北海岸及東半部降雨明顯。

氣象署預報員葉致均表示，明後天東北減弱，水氣減少，基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，大台北山區有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後山區及南部近山區要留意雨勢，另外，明天晚間到後天清晨，東半部沿海也會有局部較大雨勢。

葉致均指出，下周水氣逐漸減少，尤其周二到周四為各地多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸及東半部有零星降雨，午後各地山區及南部近山區有雨。下周五、周六水氣再增加，同樣是迎風面基隆北海岸及東半部降雨明顯，其他地區多雲到晴，午後也是各地山區及南部近山區要留意雨勢。

溫度方面，他表示，未來一周平均低溫都在22至24度，今晚到明晨仍較涼，低溫約21至23度，明天白天高溫逐步回升，北部及東半部約26至29度，中南部約30至31度。下周五有一波高壓南下，但冷空氣影響不明顯，降溫幅度不會太大。

基隆 低溫 氣象署

延伸閱讀

東北季風影響 雙北、基隆大雨特報

東北季風持續影響 明北部地區降溫、整天濕涼

北部東部變天！ 鋒面+東北季風發威 大雨又降溫

秋老虎發威明變天！北台灣轉涼迎雨 氣溫直降10度

相關新聞

今晚北、東地區留意短暫雨 下周各地迎多雲到晴好天氣

中央氣象署稍早針對宜蘭山區發布大雨特報，並表示，今晚桃園以北、東半部有局部降雨，明天東北季風逐漸減弱，水氣減少，僅基隆北...

農業部為巴西蛋嗆林為洲「造謠」陳駿季：公文誤解很遺憾

進口雞蛋事件仍燒不停，如今演變成立委林為洲與農業部互槓。農業部代理部長陳駿季今天表示，造成資料解讀不一樣，他覺得遺憾。

血汗！西醫基層點值Q2、Q3恐不到0.9元 薛瑞元這樣說

「高鐵車票不可能突然打八折，醫療服務就要嗎？」台北市醫師公會理事長洪德仁表示，西醫基層的健保總額第二季跟第三季都將低於0...

別再起爭議！交通粉絲團揭秘博愛座歷史...是給這些人坐

知名作家李昂發生「博愛座」讓座事件，近日看似平息，但「博愛座」爭議始終不斷，立法院也打算修法，臉書粉絲團「交通大小事」版...

北市果菜批發抽查農藥超標 近3萬公斤蔬果銷毀

台北第一、二果菜批發市場今年9月抽驗1295件蔬果產品，檢驗結果有142件農藥超標不符合規定，主要品項為辣椒、油菜、芥蘭...

台鐵公司招兵買馬確定延期 工會憂人力缺口、恐衝擊春節疏運

台鐵公司將於明年元旦掛牌，改制為國營公司，原本預計於今年下半年招募500多名新進人員，卻因規章問題確定延期，新血無法注入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。