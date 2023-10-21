今晚北、東地區留意短暫雨 下周各地迎多雲到晴好天氣

中央氣象署稍早針對宜蘭山區發布大雨特報，並表示，今晚桃園以北、東半部有局部降雨，明天東北季風逐漸減弱，水氣減少，僅基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，晚間到後天清晨東半部沿海要留意局部較大雨勢。下周四前各地普遍多雲到晴，但周五、周六水氣再增加，迎風面基隆北海岸及東半部降雨明顯。

氣象署預報員葉致均表示，明後天東北減弱，水氣減少，基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，大台北山區有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後山區及南部近山區要留意雨勢，另外，明天晚間到後天清晨，東半部沿海也會有局部較大雨勢。

葉致均指出，下周水氣逐漸減少，尤其周二到周四為各地多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸及東半部有零星降雨，午後各地山區及南部近山區有雨。下周五、周六水氣再增加，同樣是迎風面基隆北海岸及東半部降雨明顯，其他地區多雲到晴，午後也是各地山區及南部近山區要留意雨勢。

溫度方面，他表示，未來一周平均低溫都在22至24度，今晚到明晨仍較涼，低溫約21至23度，明天白天高溫逐步回升，北部及東半部約26至29度，中南部約30至31度。下周五有一波高壓南下，但冷空氣影響不明顯，降溫幅度不會太大。