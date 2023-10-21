醫奉33／雙凸水晶體之父林逸民 行醫7H用愛服務患者

第33屆醫療奉獻獎頒獎典禮今登場，眼科醫師林逸民為本屆醫奉獎年紀最長受獎者，也是「林氏雙凸人工水晶體」發明者。他既是醫生、老師、研究人員，也是發明家。他說，自己過往待在美國執業，每天都要替白內障患者開刀，用的是英國學者最先發明的水晶體。只是該水晶體為單凸型有其限制，常因沾黏得二次開刀，後來自己使用物理學算角度，花了3個月設計出雙凸人工水晶體。

林逸民表示，相較於其他受獎者父母家人可以一同上台合影，自己的父母已經過世。不過他也自嘲，自己以前找對象都被說太矮，最後終於與宜蘭羅東醫師的女兒結為連理，至今已經50年，感謝太太「不嫌自己矮」也願意為了自己和孩子，台灣與美國兩地來回跑。

81歲看盡人生百態，但林逸民仍不打算退休，細心替患者看診，常見症狀也會使用新儀器仔細檢查，與患者之間就像朋友。林逸民於受訪時分享「行醫7H」，並用聖經的話，帶出醫療奉獻獎每一名得獎者都是在「用愛」為患者服務。

林逸民行醫7H：

1.Honest誠實：須誠實對待患者，懂的就懂，不懂就不懂，該協助患者轉介的就該轉介。

2.Humanity人性化：不管AI如何發達，醫者若失去人性關懷，就不是好醫生。

3.Heart心：將心比心，視病猶親。

4.Humble謙虛：醫生不是100%正確，要維持謙虛的態度。

5.Humor幽默感：對待患者不能沒有幽默感。

6.Healing醫治：所有醫師都應有認知，了解醫生只能治療，要醫好只能靠神（Doctors treat, God heals）

7.Hope希望：無論是一般患者還是癌末患者，都要能夠提供患者希望，並安慰家人。

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