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一人腦中風全家發瘋！男腦塞1.5公分血塊 術後復健能爬山

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東基督教醫院腦中風治療團隊備完整診療專業人員，9年來共協助872人恢復生活自理能力，獲頒112年急性後期照護轉銜居家復健模式標竿醫院。圖／屏東基督教醫院提供
屏東基督教醫院腦中風治療團隊備完整診療專業人員，9年來共協助872人恢復生活自理能力，獲頒112年急性後期照護轉銜居家復健模式標竿醫院。圖／屏東基督教醫院提供

屏東66歲謝姓男子今年3月突倒地，嘴歪眼斜、不省人事，送醫檢出腦內有1.5公分血塊，患缺血性腦中風，幸及時被妻子發現，術後隔日就可以說話、手腳也能活動，搭配復健至今能騎單車、爬山、游泳等行動自如；屏基神經內科主任陳昶宏表示，搶救腦中風分秒必爭，每延遲1分鐘，就有200萬腦細胞受損，搶時間的第一關鍵。

謝男妻子憶起丈夫發病那天說，「手抖到無法簽手術同意書，又怕又慌」，他經過顱內動脈取栓術取出血塊，後續復健狀況良好，行動自如，時常走出戶外運動，「完全看不出曾經中風，跟朋友說都不相信。」

陳昶宏指出，當急性腦動脈阻塞發生時，腦細胞會因血流供應不足而缺血壞死，發病8小時內，必須將患者送至腦動脈取栓的醫院急診室，利用腦導管直接將阻塞腦血管的血塊取出，打通腦血管，減少腦細胞壞死的範圍，降低神經功能受損的嚴重程度。

他提醒，民眾需留意手腳無力、臉歪嘴斜、口齒不清等中風徵兆，千萬不要誤信放血、針扎手指頭、手指掐人中等偏方，以免延誤搶救時間，另屏基神經團隊的顱內動脈取栓術、靜脈血栓溶解劑治療，銜接復健科及中醫科的後期照護，助8成以上患者恢復自理生活能力，減輕家屬照顧壓力。

腦中風位居國人10大死因第5名，同時是腦神經疾病中，造成失能與死亡人數最多的疾病，每年奪走1萬多條性命，造成約4萬人失能。院方於今舉辦腦中風病友會，邀46名病友及家屬交流復健心得，瞭解急性腦中風治療新發展，及切身相關的長期照顧、社會福利資源等，準備適合病友的餐點，由營養師給予飲食指導。

屏東基督教醫院今邀請腦中風病友回院分享患病心得，並安排復健師教大家在家做簡單的復健動作。圖／屏東基督教醫院提供
屏東基督教醫院今邀請腦中風病友回院分享患病心得，並安排復健師教大家在家做簡單的復健動作。圖／屏東基督教醫院提供
10月29日為世界中風日，屏東基督教醫院今提前舉辦腦中風病友會，彼此交流復健心得。圖／屏東基督教醫院提供
10月29日為世界中風日，屏東基督教醫院今提前舉辦腦中風病友會，彼此交流復健心得。圖／屏東基督教醫院提供

腦中風 復健 患者

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