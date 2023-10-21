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北市果菜批發抽查農藥超標 近3萬公斤蔬果銷毀

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
芥藍菜有45公斤被驗出農業殘留。圖／台北市市場處提供
芥藍菜有45公斤被驗出農業殘留。圖／台北市市場處提供

台北第一、二果菜批發市場今年9月抽驗1295件蔬果產品，檢驗結果有142件農藥超標不符合規定，主要品項為辣椒、油菜、芥蘭菜，銷毀重量計28527公斤，北市農產公司表示，來源多以台中市、雲林縣、高雄市，若累犯三次則會廢止供應人資格。

台北市市場處批發市場科長蔡萬春表示，果菜檢驗不合格，台北農產公司會全面清查場內同一身份證進場、同一品名代號的果菜，全數攔截銷毀，首犯業者會被懲處停止供應十天、第二次則為一個月、第三次則是廢止供應人資格。

她說，依照函報農糧署及所屬地方政府，進而輔導農友用藥，落實源頭管理，也建議消費者，購買蔬果後，也要仔細清洗再食用。

此外，市場處也趁著進入「霜降」節氣，正值柿子成熟、甜美之際推銷，喜愛甜柿的民眾可以挑選台中產地，澀柿則是需要經過人工脫澀的處理過後方能食用，主要產地在嘉義，歡迎民眾多加選購。

1520公斤油菜有農藥殘留。圖／台北市市場處提供
1520公斤油菜有農藥殘留。圖／台北市市場處提供
辣椒共計535公斤農藥殘留。圖／台北市市場處提供
辣椒共計535公斤農藥殘留。圖／台北市市場處提供

北市 北農 嘉義

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