霜降24日報到 民俗專家傳授這兩招可送小人、開運

節氣霜降落在在10月24日凌晨 ，從這天開始天氣開始漸漸變冷，秋天已進入尾聲，冬天即將到來。命理師柯柏成說，霜降適合送小人、開運，可以擺一束艷紅色的花七朵，例如帶刺的紅玫瑰擋小人，也可喝菊花茶、爬山登高活絡筋骨兼求好運。

柯柏成說，霜降節氣溫已經很低，古代農諺「霜降晴天，冬不冷。」傳達霜降時期晴朗天氣與整個冬季的溫暖關聯。在傳統農耕文化中，人們相信霜降時期的晴朗天氣能為冬季帶來溫暖，而非寒冷，所以到了這天，大家可以觀察看看，到冬天做個驗證。

霜降對應易經為「山地剥」，群陰剝陽，寒陰占絕對優勢。因此這個節氣需要送小人，避免小人在事業運勢上的干擾，這一天可以擺一束艷紅色的花七朵，例如帶刺的紅玫瑰最好，裝在透明的花瓶擺設在家裡的正中央，可以有效阻擋小人。

至於開運法，可以喝菊花茶避免懶散，可以爬山登高當運動活絡筋骨。民間諺語「一年補透透，不如補霜降」，進補在早年農業社會一般採用食補、藥補相結合，台灣冬天已經沒有那麼冷，進補過多反會出現「口乾舌燥、流鼻血」等滋補過度症狀。可配合甘涼養陰的食物一起食用，如山藥、蓮子、蓮藕、百合、薏米、梨子等，使得陰陽調和，寒熱平衡。