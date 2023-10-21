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畜產會已提出計畫書 陳駿季：銷毀蛋不會流入市場 讓民眾安心

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部代理部長陳駿季（左四）表示，中央畜產會已向農業部提出「處置過期進口雞蛋回收銷毀程序計畫書」。記者彭宣雅／攝影
農業部代理部長陳駿季（左四）表示，中央畜產會已向農業部提出「處置過期進口雞蛋回收銷毀程序計畫書」。記者彭宣雅／攝影

根據農業部資料，目前過期待銷毀的進口雞蛋有5429萬顆；中央畜產會20日近期公告「過期進口雞蛋堆肥化再利用」委託勞務案，預備銷毀3420公噸過期雞蛋（約5700萬顆），預算4446萬元；是今年執行專案進口雞蛋政策以來，相關業務首次公開招標；相較於這次公開招標，而其實在之前，已有200多萬顆已銷毀並未招標，是否違反採購法？農業部表示，畜產會自有資金處理無須招標，而未來銷毀過程也會公開。

農業部農糧署今舉行「食物原理：原鄉特色與食農教育推廣活動」，農業部代理部長陳駿季到場參加；陳駿季會前接受媒體採訪時表示，中央畜產會已向農業部提出「處置過期進口雞蛋回收銷毀程序計畫書」，「我已經看過了」，昨天畜產會公告招標徵求勞務委託廠商，所有銷毀計畫批次、銷毀地點都會公告，每一批都有第三方加入，如地方政府、或相關單位人員陪同，確保這些做堆肥、多元循環利用的銷毀雞蛋不流入市場，讓民眾安心。

陳駿季表示，全台灣有66家堆肥廠有能力處理過期進口雞蛋成堆肥，可以透過一些配方減少堆肥過程產生的惡臭，這樣的方式可以在比較短的時間內做堆肥，用公告方式，是這66家業者並非每一家都有意願，有意願的就可以來參與標案。

至於，開標之前，早已有200多萬顆過期雞蛋銷毀，當初並未開標，是否違反採購法；陳駿季表示，中央畜產會目前為止，都使用自有資金處理相關作業，依照政府採購法規定，並不適用採購法，至於後面農業部進行費用補助，會尊重採購法的規定。

雞蛋 農業部 畜產會

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