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醫奉33／部長致詞首延後 黃明和：醫護應受社會肯定

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
第33屆醫療奉獻獎今於公務人力發展中心舉辦。過去流程多安排衛福部長先致詞，再開始頒獎，因明日醫療人員將上街爭取權利，衛福部長薛瑞元今與府院高層共商對策，故致詞時間安排於典禮中段時間。記者林琮恩／攝影
第33屆醫療奉獻獎今於公務人力發展中心舉辦。過去流程多安排衛福部長先致詞，再開始頒獎，因明日醫療人員將上街爭取權利，衛福部長薛瑞元今與府院高層共商對策，故致詞時間安排於典禮中段時間。記者林琮恩／攝影

第33屆醫療奉獻獎今於公務人力發展中心舉辦。過去流程多安排衛福部長先致詞，再開始頒獎，因明日醫療人員將上街爭取權利，衛福部長薛瑞元今與府院高層共商對策，故致詞時間首次安排於典禮中段時間。立法院厚生會創會會長黃明和說，今天長輩（指薛）在外為醫療人員爭取權益，醫療奉獻獎精神也是如此，要讓醫療人員獲得社會肯定。

醫療奉獻獎創辦人、總統府資政張博雅致詞表示，醫療奉獻獎在民國79年12月創立，當時自己結束立法委員任期，至衛生署（現為衛福部）擔任署長，深感許多國外醫護以及神父、修女等，在偏鄉為台灣民眾奉獻三、四十年以上，病人雖充滿感謝，但政府卻未有任何表示。

張博雅說，自己因此向立法院厚生會創會會長黃明和提出，應該成立獎項，對為台灣奉獻的國內外醫療成員表達肯定，便創辦醫療奉獻獎。如今走過33個年頭，得獎者遍佈全台，每個縣市都有醫者奉獻，照顧偏遠、離島地區民眾，「有這些醫療人員奉獻，才能補足台灣在健康平權、醫療平權的缺憾。」

另外，張博雅感謝各職類醫療人員願意付出奉獻，醫療奉獻獎才能持續舉辦，並向得獎者喊話：「因為你們奉獻，台灣在健康醫療領域才能平等豐滿，讓國人能有健康、快樂生活。」

「長輩（指薛瑞元）今天在外面為醫護爭取權益。」黃明和表示，歷屆頒獎典禮都是衛福部部長第一位致詞，但明日各職類醫療人員將走上街頭，爭取權益，衛福部長薛瑞元今與府院高層討論此事，所以首次在頒獎典禮中間時段致詞。影劇界有金馬、金鐘獎，醫界如此認真，過去卻無相關獎項，醫療奉獻獎就是要讓醫療人員獲得社會肯定。

衛福部 薛瑞元 醫護人員

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