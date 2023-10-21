台鐵公司招兵買馬確定延期 工會憂人力缺口、恐衝擊春節疏運

台鐵公司將於明年元旦掛牌，改制為國營公司，原本預計於今年下半年招募500多名新進人員，卻因規章問題確定延期，新血無法注入，再加上不少台鐵員工擔心權益變動，台鐵企業工會估可能多達2000到3000人選擇提前離退，恐衝擊明年春節疏運人力。台鐵局長杜微預計下周起陸續舉辦8場說明會，穩定軍心。

為網羅人才，台鐵今年7月參與「2023台灣鐵道產業技術暨人才媒合博覽會」招兵買馬，廣宣招募新進人員，預計招募500多人。但招考日期至今未定，須待公司成立後才能討論。

台鐵企業工會理事長陳世杰說，不少老台鐵員工擔心組織變動後，工作地點、內容及福利保障受影響，不確定因素太多，因此考慮選擇自願離退，可領七個月月薪。工會今年初就提醒台鐵要及早因應離退潮，但台鐵至今沒有具體做法。

陳世杰說，工會估2000、3000人選擇提前離退，占台鐵整體員工數1成多，但確切數字必須10月底才比較能掌握，離退時間點可能會接近明年1月中旬。

他表示，工會擔心，若無法及時召募新人補足缺口，在關鍵性、技術性人力短缺的情況下，恐怕會影響到明年2月的農曆春節疏運。

而即將於明年接首任台鐵公司董事長的杜微，預計從23日起至10月底走遍北中南東，主持8場的「台鐵公司化員工說明會」，說明改制後發展，讓台鐵員工對未來公司化有信心。

陳世杰說，員工最想聽到的是公司化後的權益保障及留才方案，尤其是具技術性的關鍵人力，籲台鐵應提具體激勵措施。