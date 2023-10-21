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農業部為巴西蛋嗆林為洲「造謠」陳駿季：公文誤解很遺憾

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部代理部長陳駿季說，已經多次對外澄清，所有的巴西雞蛋都是在效期內進倉，而且是提供給外界提供給相關的流向跟加工廠。記者彭宣雅／攝影
農業部代理部長陳駿季說，已經多次對外澄清，所有的巴西雞蛋都是在效期內進倉，而且是提供給外界提供給相關的流向跟加工廠。記者彭宣雅／攝影

進口雞蛋事件仍燒不停，如今演變成立委林為洲農業部互槓。農業部代理部長陳駿季今天表示，造成資料解讀不一樣，他覺得遺憾。

林為洲指所有資料都來自農業部，質疑進口雞蛋8月份提領時恐怕已到效期。農業部則是發新聞稿，並在粉專用哏圖指責林為洲「造謠抹黑」，而又更新了昨天的新聞稿。林為洲要求農業部提供8月進口雞蛋的標示、期限等資料與圖示，但農業部提供了其他批次進口雞蛋的資料與照片，因此造成雙方認知不同。

陳駿季今天參加農業部農糧署舉行「食物原理：原鄉特色與食農教育推廣活動」，他說，所有的巴西雞蛋在5月底陸續離港，最後一批的出口大概是7月17日到港，林為洲之前向農業部索取相關資料、最主要想要了解，所有的進口雞蛋外包裝的標示是什麼樣的標示，包括進口雞蛋的規格、有效日期跟製造日期。

陳駿季表示，農業部同仁也根據林為洲的資料回覆了，因此提供這些照片。當初林為洲想知道8月的這批雞蛋照片，但該批幾乎都沒有什麼很明顯的照片，所以農業部提供了比較清楚的照片，當作是「圖例」給林為洲參考，「所以那個圖例並不是8月份的，那批照片造成公文內容解讀不一樣，我覺得也滿遺憾的啦」。

陳駿季說，但是他還是要強調，已經多次對外澄清，所有的巴西雞蛋都是在效期內進倉，而且是提供給外界提供給相關的流向跟加工廠。在整個採購過程中，因為是第一次，而且是這麼大量行政處理過程中，有一些需要可以值得再去檢討精進的地方，也非常認真去檢討。未來如果說還有類似情形發生的時候，一定會有更精進作為。

至於林為洲今天在記者會上要求陳駿季下台。陳駿季說，他沒有聽到這訊息，早上還沒有聽到任何記者會內容。

針對進口雞蛋事件，陳駿季說，不希望外界有任何不實訊息傳遞，公文本身、農業部所提供的圖片，只是讓林為洲知道，當初想要知道的內容是怎麼樣的標示方法；並不是是代表就是8月進口的雞蛋。

陳駿季說，這樣造成公文誤認，後續公文系統，農業部也會檢討，未來也會給相關單位，更不容易造成誤解的公文。

他說，以他個人立場，很多東西如果有疑問，「打個電話」，大家都可以澄清。他最不喜歡的就是公文來公文去，公文本身的字眼，很容易造成一些在字義上的判斷跟解讀造成誤解。

陳駿季表示，所有的雞蛋釋出，都是符合相關安全規定，外界不用懷疑，雞蛋議題可以從政策上辯論，不希望有片段資訊造成外界困擾。農業部門有很多工作要做，農業必須精進往前走。

農業部 雞蛋 林為洲 陳駿季

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