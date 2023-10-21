快訊

睡夢中被拋起！國三遊覽車4死 遊客驚嚇回憶：司機一直超車、甩尾！

國三遊覽車事故釀4死 2轎車、2遊覽車乘客傷重宣告不治

誰拉誰去小房間？深澳電廠再交鋒 賴清德批柯文哲自導自演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重陽節將至...衛福部安森捷運開展 政委：人人皆人瑞時代來臨

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
重陽節前夕，衛福部舉辦「訂製人生下半場 互動性生活展」，行政院政務委員林萬億及衛福部政務次長李麗芬今在開幕記者會後與長者互動。記者林琮恩／攝影
重陽節前夕，衛福部舉辦「訂製人生下半場 互動性生活展」，行政院政務委員林萬億及衛福部政務次長李麗芬今在開幕記者會後與長者互動。記者林琮恩／攝影

23日是重陽節衛福部19日起在大安森林捷運站舉辦「訂製人生下半場 互動性生活展」，今舉行記者會。衛福部表示，台灣即將進入超高齡社會，將與行政院各部會合作，提升社區長者服務據點覆蓋率。行政院政務委員林萬億則表示，台灣即將進入「人人都是人瑞」的社會，呼籲長者保持健康、快樂，以達世代共榮。

衛福部次長李麗芬致詞時表示，台灣目前有5011名百歲以上的人瑞，數字幾乎年年增加，自己數天前與總統一起探訪人瑞，該名102歲的阿嬤仍很健康，與總統對答如流，長者的健康就是國家的福氣，故每年重陽節前夕，總統都會探訪人瑞，贈與金鎖片祝福長者。

台灣即將進入超高齡社會，而內政部統計，台灣平均餘命延長，111年已達80歲。李麗芬表示，面對高齡化社會變遷，行政院110年通過高齡社會政策白皮書，111年為了落實白皮書內容，制定「因應超高齡社會對策方案」，4年預計投入1200億經費，且除衛福部以外，共15個部會涵蓋其中，政院全體動起來，要為長者建立「自主、自立、融合、永續」的高齡社會。

今日活動開場，由高齡長者組成舞團，表演一段勁歌熱舞。李麗芬說，不少資深國民也能很有活力、對社會做出貢獻；對亞健康、需被照顧的長者族群，衛福部推動長照2.0，明年預算編列超過870億，要讓社區長者都能得到服務。另外，衛福部社家署現已建置4800多個長者關懷據點，目標是每個村里都有據點，共將建立7千處。

林萬億一上台先向媒體抱怨，6、70歲長者不應稱為「老翁」，他們還有「人生下半場」，有更長遠的路要走，人生花絮才正要展開。120年前，台灣平均餘命只有45歲，到了1960年，台灣平均餘命突破65歲，現已超過80歲，「人人都是人瑞的時代即將來臨。」

林萬億說，如何延長健康餘命是高齡會社會應關注的焦點，呼籲在場長輩保持健康，維持口牙、腸胃健康，就能與親友相約吃美食；腿部肌力維持，就能至全台郊山、步道探訪。此外，長者要學會與孤獨的日子共存，不要害怕寂寞、不要怨天怨地，心情就能愉快自在；長者活得獨立、自主，世代之間就能共榮、社會更加美好。

適逢假日，不少長者在活動現場體驗運動訓練及園藝種植等課程。一群平均年齡超過70歲的奶奶相約參與活動，其中一人表示，活動間感受到政府對老人家很照顧、很關懷。一位曾經擔任鄰長的阿嬤則說，走出家門、舒展身心相當重要，要鼓勵長者出門活動，就必須從社區做起。另一名80多歲婦女說，自己雖是家庭主婦，但長期在三總擔任志工，藉此保持社會連結。

衛福部19日起在大安森林捷運站舉辦「訂製人生下半場 互動性生活展」，一群平均年齡超過70歲的奶奶今日相約參與活動。記者林琮恩／攝影
衛福部19日起在大安森林捷運站舉辦「訂製人生下半場 互動性生活展」，一群平均年齡超過70歲的奶奶今日相約參與活動。記者林琮恩／攝影
行政院政務委員林萬億說，人人都是人瑞的時代即將來臨。記者林琮恩／攝影
行政院政務委員林萬億說，人人都是人瑞的時代即將來臨。記者林琮恩／攝影
衛福部次長李麗芬表示，台灣即將進入超高齡社會，將與行政院各部會合作，提升社區長者服務據點覆蓋率。記者林琮恩／攝影
衛福部次長李麗芬表示，台灣即將進入超高齡社會，將與行政院各部會合作，提升社區長者服務據點覆蓋率。記者林琮恩／攝影

衛福部 人瑞 林萬億 重陽節 高齡化

延伸閱讀

百歲人瑞共遊Xpark慶重陽 機構曝今年捐款降低原因

台南山區高齡人口22% 立委爭取玉井長照新增聯合門診

貢寮人瑞吳玉長壽小秘訣 每天必吃滷肉飯喝咖啡紅酒

重陽節將至 蔡英文總統下午探視百歲人瑞彭李足妹

相關新聞

獨／普悠瑪事故5周年 新馬彎道改善工程被迫停工

台鐵普悠瑪列車2018年在新馬車站出軌釀18死、215人受傷，台鐵事後規畫將新馬站彎道截彎取直，工程去年中動工，預計今年...

東北季風影響雨區曝 賈新興：下周二天氣好轉

今天受較強東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，基隆、北海岸至東北角及新北及宜蘭接界有零星短暫...

農業部為巴西蛋嗆林為洲「造謠」陳駿季：公文誤解很遺憾

進口雞蛋事件仍燒不停，如今演變成立委林為洲與農業部互槓。農業部代理部長陳駿季今天表示，造成資料解讀不一樣，他覺得遺憾。

台鐵掛牌後工會估逾2千人自願離退...杜微信心喊話

台鐵明年轉型為國營公司，並於元旦掛牌，因自願退休或離職，最多可領7個月全薪，台鐵企業工會預估超過2000人想提早閃人，台...

台鐵E500型電力機車28日首亮相 新型柴電機車共同迎接

台鐵局「十年購車計畫」中，全新E500型電力機車已於9月17日由花蓮港抵台，10月28日將於屏東潮州機廠以新車見面會亮相...

天文奇景！今年僅一次的金星西大距、最後一場月食登場

過了秋分轉眼進入10月，在晝逐漸變短、夜逐漸變長的情況下，可觀星的時間也越來越長，台南市南瀛天文館提醒，除了10月24日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。