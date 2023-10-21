重陽節將至...衛福部安森捷運開展 政委：人人皆人瑞時代來臨

23日是重陽節，衛福部19日起在大安森林捷運站舉辦「訂製人生下半場 互動性生活展」，今舉行記者會。衛福部表示，台灣即將進入超高齡社會，將與行政院各部會合作，提升社區長者服務據點覆蓋率。行政院政務委員林萬億則表示，台灣即將進入「人人都是人瑞」的社會，呼籲長者保持健康、快樂，以達世代共榮。

衛福部次長李麗芬致詞時表示，台灣目前有5011名百歲以上的人瑞，數字幾乎年年增加，自己數天前與總統一起探訪人瑞，該名102歲的阿嬤仍很健康，與總統對答如流，長者的健康就是國家的福氣，故每年重陽節前夕，總統都會探訪人瑞，贈與金鎖片祝福長者。

台灣即將進入超高齡社會，而內政部統計，台灣平均餘命延長，111年已達80歲。李麗芬表示，面對高齡化社會變遷，行政院110年通過高齡社會政策白皮書，111年為了落實白皮書內容，制定「因應超高齡社會對策方案」，4年預計投入1200億經費，且除衛福部以外，共15個部會涵蓋其中，政院全體動起來，要為長者建立「自主、自立、融合、永續」的高齡社會。

今日活動開場，由高齡長者組成舞團，表演一段勁歌熱舞。李麗芬說，不少資深國民也能很有活力、對社會做出貢獻；對亞健康、需被照顧的長者族群，衛福部推動長照2.0，明年預算編列超過870億，要讓社區長者都能得到服務。另外，衛福部社家署現已建置4800多個長者關懷據點，目標是每個村里都有據點，共將建立7千處。

林萬億一上台先向媒體抱怨，6、70歲長者不應稱為「老翁」，他們還有「人生下半場」，有更長遠的路要走，人生花絮才正要展開。120年前，台灣平均餘命只有45歲，到了1960年，台灣平均餘命突破65歲，現已超過80歲，「人人都是人瑞的時代即將來臨。」

林萬億說，如何延長健康餘命是高齡會社會應關注的焦點，呼籲在場長輩保持健康，維持口牙、腸胃健康，就能與親友相約吃美食；腿部肌力維持，就能至全台郊山、步道探訪。此外，長者要學會與孤獨的日子共存，不要害怕寂寞、不要怨天怨地，心情就能愉快自在；長者活得獨立、自主，世代之間就能共榮、社會更加美好。

適逢假日，不少長者在活動現場體驗運動訓練及園藝種植等課程。一群平均年齡超過70歲的奶奶相約參與活動，其中一人表示，活動間感受到政府對老人家很照顧、很關懷。一位曾經擔任鄰長的阿嬤則說，走出家門、舒展身心相當重要，要鼓勵長者出門活動，就必須從社區做起。另一名80多歲婦女說，自己雖是家庭主婦，但長期在三總擔任志工，藉此保持社會連結。