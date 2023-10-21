東北季風影響雨區曝 賈新興：下周二天氣好轉

今天受較強東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，基隆、北海岸至東北角及新北及宜蘭接界有零星短暫雨，午後桃園以南山區及南投以南山區亦有局部短暫雨。

明天北海岸、基隆至宜蘭有零星短暫雨，午後宜花山區有局部短暫雨，下周一宜花東沿海及恆春半島清晨有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨。

下周二至下周三天氣穩定晴朗，午後山區有零星短暫雨。下周四午後宜花山區及南投以南山區有局部短暫雨，下周五新竹以北及宜蘭有局部雨，午後宜花有局部短暫陣雨 。

下周六東北角及宜花有局部雨，下周六深夜起至29日水氣增多，西半部有短暫雨，午後宜花有局部雨。30日苗栗以北有局部雨，午後宜花東有局部短暫雨。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。