快訊

國3重大車禍！新竹旅遊團去劍湖山遇劫 遊覽車12歲男童當場死亡

賺到了！ 大阪機票bug「台幣變日幣」 樂桃航空750張機票「全認賠」

百人公園追逐 陸年輕人瘋玩「躲貓貓」 背後是龐大寂寞商機

獨／普悠瑪事故5周年 新馬彎道改善工程被迫停工

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵普悠瑪列車2018年在新馬車站出軌釀18死、215人受傷，台鐵事後規劃將新馬站彎道截彎取直。本報資料照片
台鐵普悠瑪列車2018年在新馬車站出軌釀18死、215人受傷，台鐵事後規劃將新馬站彎道截彎取直。本報資料照片

台鐵普悠瑪列車2018年在新馬車站出軌釀18死、215人受傷，台鐵事後規畫將新馬站彎道截彎取直，工程去年中動工，預計今年底完工。今天適逢普悠瑪事故5周年，卻傳出該工程已暫時停工，恐影響完工時程。交通部鐵道局證實，新馬灣道改善工程於10月14日停工，主因台鐵在機電廠商招標不順利，是否影響完工時程將視台鐵招標進度。

新馬站彎道過去曾被稱為全台最彎鐵道之一，曲線半徑僅306公尺，台鐵2019年規畫將東部曲線半徑較小的彎道截彎取直，也將新馬站彎道納入。據了解，新馬灣道改善工程經費6億元，改善範圍自武荖坑橋北端至蘇澳新站，雙線全長約2600公尺，預計將新馬站北移1440公尺至武荖坑橋北端，完工後曲線半徑增加至500公尺。

鐵道局表示，新馬灣道改善工程去年中動工，截至目前鐵道局負責的土建工程已完成69%，因台鐵局負責的機電廠商招標不順利，已有多次流標，剩餘須配合的土建工程也於10月14日暫時停工，至於是否影響完工時程，則要視機電廠商招標進度，完工後即可通車。

鐵道局指出，台鐵局負責的機電系統本來就是比較後期的工程，需要招標電力、號誌及電務3個廠商，目前3項目都還未招到，因剩餘土建工程要陸續配合機電排工程網圖，因此尚無法預估施作時間。經費部分，土建工程則未受影響。

台鐵局則說，近期全國公共工程數量多，加上原物料上漲、缺工問題，工程標案普遍要標出去都很困難，原預計今年下半年就要陸續找到廠商，但3項子系統已招標好幾次都沒人來投標，後續會密切跟鐵道局召開會議，也不排除檢討採購預算，但這涉及工程經費仍須討論，不希望因為招標問題影響完工時程，盼盡力在年底前找到廠商。

台鐵 鐵道 普悠瑪

延伸閱讀

普悠瑪調查報告被質疑造假 鐵道局：無造假可能

暱稱「黑龍江」嘉市北排水維新支線 環境部同意補助逾億改善

桃園旗艦型公園龍潭再增一座 明年底啟用

普悠瑪事故協會控調查報告說謊 政院：絕無造假可能

相關新聞

巴西過期蛋？農業部點名林為洲：造謠抹黑、予以譴責

農業部說，國民黨立委林為洲指「巴西雞蛋8月提領時已經過了保存期限」，農業部嚴正澄清，並沒有專案進口巴西雞蛋過期才提領，對...

天文奇景！今年僅一次的金星西大距、最後一場月食登場

過了秋分轉眼進入10月，在晝逐漸變短、夜逐漸變長的情況下，可觀星的時間也越來越長，台南市南瀛天文館提醒，除了10月24日...

獨／普悠瑪事故5周年 新馬彎道改善工程被迫停工

台鐵普悠瑪列車2018年在新馬車站出軌釀18死、215人受傷，台鐵事後規畫將新馬站彎道截彎取直，工程去年中動工，預計今年...

東北季風影響雨區曝 賈新興：下周二天氣好轉

今天受較強東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，基隆、北海岸至東北角及新北及宜蘭接界有零星短暫...

登革熱+2、快篩陽+2 台中這4區民眾注意了！

台中市衛生局證實，台中新增2例本土登革熱確診，以及2例NS1陽性個案，市府立即通知民眾居住地、工作地及活動地的南屯區、...

台鐵E500型電力機車28日首亮相 新型柴電機車共同迎接

台鐵局「十年購車計畫」中，全新E500型電力機車已於9月17日由花蓮港抵台，10月28日將於屏東潮州機廠以新車見面會亮相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。