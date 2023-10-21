獨／普悠瑪事故5周年 新馬彎道改善工程被迫停工

台鐵普悠瑪列車2018年在新馬車站出軌釀18死、215人受傷，台鐵事後規畫將新馬站彎道截彎取直，工程去年中動工，預計今年底完工。今天適逢普悠瑪事故5周年，卻傳出該工程已暫時停工，恐影響完工時程。交通部鐵道局證實，新馬灣道改善工程於10月14日停工，主因台鐵在機電廠商招標不順利，是否影響完工時程將視台鐵招標進度。

新馬站彎道過去曾被稱為全台最彎鐵道之一，曲線半徑僅306公尺，台鐵2019年規畫將東部曲線半徑較小的彎道截彎取直，也將新馬站彎道納入。據了解，新馬灣道改善工程經費6億元，改善範圍自武荖坑橋北端至蘇澳新站，雙線全長約2600公尺，預計將新馬站北移1440公尺至武荖坑橋北端，完工後曲線半徑增加至500公尺。

鐵道局表示，新馬灣道改善工程去年中動工，截至目前鐵道局負責的土建工程已完成69%，因台鐵局負責的機電廠商招標不順利，已有多次流標，剩餘須配合的土建工程也於10月14日暫時停工，至於是否影響完工時程，則要視機電廠商招標進度，完工後即可通車。

鐵道局指出，台鐵局負責的機電系統本來就是比較後期的工程，需要招標電力、號誌及電務3個廠商，目前3項目都還未招到，因剩餘土建工程要陸續配合機電排工程網圖，因此尚無法預估施作時間。經費部分，土建工程則未受影響。

台鐵局則說，近期全國公共工程數量多，加上原物料上漲、缺工問題，工程標案普遍要標出去都很困難，原預計今年下半年就要陸續找到廠商，但3項子系統已招標好幾次都沒人來投標，後續會密切跟鐵道局召開會議，也不排除檢討採購預算，但這涉及工程經費仍須討論，不希望因為招標問題影響完工時程，盼盡力在年底前找到廠商。