東北季風發威今水氣最多、北東濕涼 南部日夜溫差大

中央氣象署預報員葉致均說，今天受到東北季風的影響，迎風面地區都是比較濕涼的情形，其他地方雲量多一點。明天開始東北季風就會減弱，水氣逐漸減少，逐漸回溫。

海南島附近的三巴颱風已於昨晚減弱為熱帶性低氣壓，目前只是普通的低壓。它中高層水氣不停順著氣流往台灣移動，由於台灣附近還是東北風的環境，中部以北、東半部雲量偏多。今天降水回波以基隆北海岸、東半部為主，基隆北海岸、東半部、大台北山區今天降雨情況可能比較持續，氣象署已針對以上地方發布大雨特報。

海南島附近低壓的中高層雲系，順著中高層氣流往台灣移動，如果接觸到台灣，可能會有飄雨狀況，但雨勢不會太明顯。今天天氣桃園以北、東半部地區有不定時降雨出現，另外北部山區也有局部降雨；其他地區多雲、可以見到陽光的天氣為主；山區、南部近山區平地可能還是會有局部短暫陣雨。

今天整個東北季風影響之下，桃園以北、宜蘭地區氣溫整天只有20至23度左右，比較偏濕涼的情形。其他地區21至25度，高溫部分，竹苗、花東25至27度，中南部地區視雲量狀況，有透光狀況可以28至30度。南部的日夜溫差，以及南北的溫差比較偏大一點點。

未來一周天氣變化，明天開始水氣逐漸減少趨勢，明天、下周一降雨以基隆北海岸、東半部地區為主，夜晚、清晨在東台灣沿海地區可能有局部較大雨勢發生機會，其他地方維持多雲到晴天氣，午後山區還是有局部陣雨。下周二至周四整個水氣更進一步減少的趨勢，天氣上會是比較穩定的。下周五之後台灣附近水氣有逐漸增加趨勢，到時候迎風面降雨會有比較明顯的狀況。

未來一周溫度變化，明天隨著東北季風開始減弱，溫度有逐漸回升趨勢，高溫上26至29度左右，一直到後期都沒有太大變化，中南部一直到後期可以到30度左右。整體低溫22至24度左右。