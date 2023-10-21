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別用漂白水！內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

聯合新聞網／ 綜合報導
網友大推檸檬酸刷馬桶，不少人認同便宜又好用。 圖／canva
網友大推檸檬酸刷馬桶，不少人認同便宜又好用。 圖／canva

馬桶是我們生活中不可或缺的衛浴設備，但長期使用若沒有經常清洗，難免會出現污垢，還可能會發黃。近日有網友在臉書社團尋求好用的馬桶清潔劑，最多人推薦「檸檬酸」，只要稀釋後倒進馬桶靜置，隔天輕輕一刷馬上就「乾淨溜溜」。

有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」裡詢問有沒有推薦「除馬桶尿垢的清潔產品」，很多過來人都指出使用「檸檬酸」，並表示檸檬酸加水後稀釋，噴在邊緣尿垢上，或是直接用廚房紙巾沾檸檬酸水，蓋在尿垢上，馬桶底部直接倒小匙檸檬酸下去，過一晚後輕輕一刷，陳年馬桶垢都直接清潔溜溜的。

不少人也表示，檸檬酸真的好用，「檸檬酸，便宜又好用」、「化工行買檸檬酸溫水稀釋化開後裝在噴瓶，每天睡覺前噴好噴滿，隔天起床刷」、「檸檬酸很好用，倒一堆，放一晚，刷一刷，乾乾淨淨」、「檸檬酸超好用」、「檸檬酸很好用，長年尿垢也洗得乾乾淨淨，我前天才剛洗完」。

有人提到用「漂白水」，不過網友提醒「漂白水不但會破壞磁磚釉的表面，直接倒入馬桶，可能會使化糞池失去污水處理的效果」。但有人認為平常就要勤刷，「洗澡時用熱水邊沖邊刷，很快就洗掉了啦」、「每天都洗一次，任何馬桶清潔劑都好用」、「每天順手刷一下，什麼都不用」。

馬桶

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