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肉雞供給量增加價格微幅下跌 嘉義這家香雞排降5元！

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
肉雞供應量增加，價格微幅下跌，嘉義市最大傳統市場東市場雞肉攤商。記者魯永明／攝影
肉雞供應量增加，價格微幅下跌，嘉義市最大傳統市場東市場雞肉攤商。記者魯永明／攝影

國產肉雞3、4月因禽流感疫情減產，供需失衡，雞肉價格漲不停，全雞每台斤上漲逾百元，讓攤商、消費者吃不消，隨著疫情緩和，肉雞供應量增加，價格微幅下跌，嘉義市最大傳統市場東市場攤商全雞每台斤由百元減為90元；「阿亮香雞排」16日臉書粉專公告，雞胸肉價格回穩，雞排售價從75元調降至70元。

陳姓攤商說，4月間去腳全雞每台斤100元至108元不等，雞尾椎160元，雞胸肉120元，漲不停，1隻雞只賺2條腿，如今價格回穩，全雞每台斤90元、雞胸肉120元、雞腿90元，每斤平均降10元，他們也想多降價，但價格由盤商、電宰廠操控，將本求利，他們也沒辦法。

「雞肉降價幅度雖不大，但多少可以省荷包」，陳姓婦人比較4月間買雞胸肉一塊翻倍漲到百元以上，現在降價不到百元，她說，雞肉是國人主要肉食來源，希望雞肉價格持續平穩。

嘉義縣白肉雞協會理事長黃國明說，3、4月國內外養雞業遭受禽流感疫情衝擊嚴重，國內每周需求500萬至530萬隻雞，當時供應量只剩400多萬雞，減產造成價格上漲，現在每周恢復到550萬隻，供應充足，價格回穩，只要不發生禽流感疫情，供應量可維持到明年1、2 月。

黃國明表示，目前飼料價格平穩，雛雞來源也穩定，雞價由中華民國養雞協會督導委員會，按市場供需決定，3、4月間雞價上漲原因，是疫情造成雛雞嚴重短缺，雞場拉長飼養雞隻成長期間到12至13周。

肉雞供應量增加，價格微幅下跌，嘉義市最大傳統市場東市場雞肉攤商。記者魯永明／攝影
肉雞供應量增加，價格微幅下跌，嘉義市最大傳統市場東市場雞肉攤商。記者魯永明／攝影

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