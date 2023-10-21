百歲阿嬤摔傷髖骨骨折...微創手術後5天出院 打破聖馬最高齡開刀紀錄

後天重陽節，嘉義市百歲人瑞阿嬤李袁梅芳年初在家不慎被絆倒摔傷，家人陪同到天主教聖馬爾定醫院就醫，脊椎骨科主任鄭錦昌醫師Ｘ光檢查發現右髖骨折，採新式微創髓內骨釘復位及骨水泥加強固定術，傷口小於5公分，開刀後第2天就可使用助行器下床走路，手術後3個月可拿單隻手杖行走，高齡人瑞手術後恢復迅速，醫師印象深刻，打破聖馬最高年齡開刀紀錄。

市長黃敏惠日前致贈李袁梅芳金牌、福袋、壽桃、壽麵、蘋果禮盒、營養禮金5000元、重陽禮金1萬2000元、重陽節賀匾；另代贈衛福部金牌、總統府敬老狀共十樣，代表十全十美，表達對人瑞關懷尊敬。

李袁梅芳摔傷，家屬原想讓她休息幾天，但因極度疼痛無法下床，連換尿布翻身移動都困難，幾天後才到聖馬醫院就醫，醫師鄭錦昌建議手術治療，但因病患高齡，家屬對手術有顧慮意見分歧，鄭醫師評估檢查解釋後家屬與病患接受手術。

手術採新式微創髓內骨釘復位及骨水泥加強固定術，傷口小於5公分，開刀後第2天可使用助行器下床走路，高齡手術後恢復迅速，病人與家屬都很驚訝，感謝醫師，鄭錦昌說，髖骨骨折對老人是非常嚴重骨折，會造成生活功能喪失，生活品質下降。

髖部骨折90%以上跌倒引起，年紀越大，跌倒及發生骨折機率越高，高齡人口增加，老人肌力衰減、肌肉協調度也下降，導致平衡和步態功能下降，骨質疏鬆長者更容易因輕微跌倒甚至扭傷，造成嚴重髖部骨折，骨折可以手術治療痊癒，透過正確復健照護，有機會回復到骨折前狀態。

造成長者跌倒危險因子除環境，包括平衡能力及下肢肌力不足、認知及視力等在內。聖馬醫院慢性病防治中心為長者提供「量六力」免費評估及檢測，助發現早衰徵兆，降低失能風險，歡迎民眾多加利用。