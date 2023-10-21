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清晨濕涼跌破20度 北部東部陰天短暫雨、明天水氣略減少

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天北部及東部仍是陰天有局部短暫雨的天氣，中部地區以多雲為主，天氣較穩定。南部則是多雲到晴，山區偶有零星飄雨。本報資料照片
今天北部及東部仍是陰天有局部短暫雨的天氣，中部地區以多雲為主，天氣較穩定。南部則是多雲到晴，山區偶有零星飄雨。本報資料照片

今天持續受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，加上華南雲系延伸到台灣上空，台灣周邊的水氣持續偏多。從凌晨到天亮的這段期間，北部及東部都有局部短暫雨出現，其餘地區則是大致陰天，中南部山區有零星降雨。

氣溫方面，清晨的低溫各地降到20-21度左右，北部及宜蘭都有19度低溫，加上有降雨的狀況，感受較濕涼。

至於空氣品質，東北季風增強後，濃度較高的區域就逐漸轉移到中南部地區。並且在背風側沒有太大降雨機會，空氣品質還會持續比較差的情況。

方俊元表示，今天北部及東部仍是陰天有局部短暫雨的天氣，中部地區以多雲為主，天氣較穩定。南部則是多雲到晴，山區偶有零星飄雨。

氣溫方面，今天北部、宜花高溫23-25度，中南部及台東27-30度，在晚間到隔日清晨，各地低溫在21-24度左右，在局部空曠或是內陸近山區容易有單點更低溫機會。

方俊元說，明天持續受到東北季風影響，在北部及宜花一帶仍會有迎風面降雨。中南部及台東則是多雲到晴，山區有局部短暫雨。

到了周日，方俊元說，仍會是跟今天比較相似。不過台灣周圍的水氣有略微減少一點，桃園以北及東部地區持續陰有局部短暫雨的天氣。迎風面北海岸到東北角及東部山區降雨比較持續。中南部地區天氣有轉比較好的趨勢，大致多雲到晴的天氣，沒有太明顯降雨機會。

下周一隨著大陸高壓中心東移出海，東北季風減弱，台灣周邊風向轉為東北至偏東風環境。方俊元說，加上台灣周圍水氣更為減少，降雨將會以大台北東南側山區到東半部迎風面地區為主。其餘各地將會是晴到多雲的天氣。不過在清晨仍要留意會有較低溫較涼的情形。

他說，屆時季風減弱後，高溫也會回升一些，日夜溫差明顯。

低溫 東北季風 空氣品質

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