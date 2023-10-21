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找不到腸病毒疫苗第2劑可打…台中家長好崩潰

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
診所醫師施勝桓（左）說，診所目前還剩餘的腸病毒疫苗，是今年9月前預購第二劑疫苗的幼童接種。圖／施勝桓提供
診所醫師施勝桓（左）說，診所目前還剩餘的腸病毒疫苗，是今年9月前預購第二劑疫苗的幼童接種。圖／施勝桓提供

時序已入秋，但國內腸病毒疫情仍處流行期，今年獲食藥署核准上市的腸病毒71型疫苗首年推出就掀搶打潮，有台中家長反映，1歲孩子今年8月打第一劑，隔2個月在近期要打第二劑，診所告知疫苗斷貨，已經很努力在催了，但下一批不知何時才會到貨，真擔心孩子保護力不夠，太讓人崩潰。

疾管署彙整專家意見提醒，腸病毒71型疫苗可預防幼兒感染71型造成重症風險，滿2個月至未滿6歲族群可經醫師評估後接種，只是未有證據顯示對於其它腸病毒型也有交叉保護力，因此仍要保持一般性預防措施。

目前國內僅有高端及安特羅生技二家廠商取得藥證，都提供2個月至6歲以下嬰幼兒接種，安特羅生技腸病毒疫苗共打2劑，需間隔28天；高端腸病毒疫苗2個月以上至2歲打3劑、2歲至6歲打劑。前2劑需間隔2個月，第3劑需與第1劑間隔12個月。

台中市診所醫師施勝桓說，國內腸病毒疫苗今年是首次推出，為自費疫苗，診所難以推估家長的接受程度，部分家長沒有預購第二劑疫苗，沒想到九月逢開學季爆打搶潮，多數診所目前僅剩的疫苗是家長在九月前就已預購的第二劑疫苗，下批疫苗又尚未到貨，讓找不到第二劑疫苗可打的家長好心急。

高端表示，高端腸病毒疫苗首二批共4.8萬劑已經出貨完畢，目前無庫存。九月初與九月中分別有數批送食藥署申請封籤檢驗。目前工廠陸續在生產製造，盡快滿足市場需求。

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