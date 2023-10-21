北北基宜大雨特報 北部整天濕涼 下周一好轉回溫

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天新北汐止、基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

今天仍為東北季風影響，迎風面的桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨。北部、東北部天氣轉涼，夜晚清晨低溫為20、21度，白天高溫也只有22、23度，整天感受濕涼，外出記得攜帶雨具，並做好保暖。

花東地區雲量偏多且有局部雨，低溫為22、23度，高溫為25至27度。中南部天氣變化較小，雲量亦多，午後近山區仍有局部短暫陣雨的機會，低溫為21至23度，而白天仍有28至30度，日夜溫差較大。

另外，今天風浪明顯偏強，嘉義以北、宜蘭、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖預估有9至10級強陣風，台南、花蓮、台東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；台灣附近各海面浪高為3到4米左右。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件轉佳，南部位於下風處，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、花東、宜蘭空品區及為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天東北季風影響，北部、東北部地區整天感受濕涼，其他地區早晚亦涼。迎風面的桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，不過降雨範圍有逐漸縮小的趨勢。其他地區則為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

明天風浪逐漸減弱，不過嘉義以北、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、金門仍有8至9級強陣風；台灣海峽有3米左右浪高。

下周一東北季風減弱，環境逐漸轉偏東風，北部、東北部氣溫稍回升，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

下周二至下周四環境為偏東風，各地大多為為晴到多雲，天氣較穩定，降雨區域縮減為基隆北海岸及東半部有零星短暫雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

下周五基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

28日至30日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。