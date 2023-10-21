高端拒打潮 專家憂流感爆發

公費流感疫苗開打，高端名列四家廠牌之一，各地陸續出現拒打潮，不少地方政府順應民意拒絕高端疫苗入校園，衛福部次長王必勝連連開砲，昨再槓上台北市長蔣萬安，「別跟同溫層市民站在一起」。專家認為，拒打潮其來有自，但不該影響整體施打率，否則年底將有一波大流行。

公費流感疫苗截至昨天為止，僅施打三百多萬劑，顯示有過半數符合接種資格者尚未接種。台大醫院小兒部主治醫師黃立民表示，今年流感來得快，且繼Ａ型流感之後，Ｂ型流感已開始流行，最好應在十月底前將流感疫苗打完六百萬劑、形成群體免疫，若等到年底才打完疫苗恐太遲。

流感疫苗施打率低，被指出與「高端疫苗」有關。王必勝前天批評地方政府拒絕高端入校園不道德。對此，台北市長蔣萬安喊出「我們與人民站在一起」。王必勝則批蔣萬安與同溫層站在一起，但地方首長應與人民健康站在一起。

中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬說，民眾是否信任疫苗，與製造廠商商譽有關，不過經食藥署認證的疫苗，不論廠牌為何，應無安全疑慮。