護理師加薪訴求 衛福部搖頭

行政院提加碼夜班津貼改善護理師荒，不過約八成護理師認為，夜班津貼無法有效補足人力，反導致花花班等問題，公會提九大解決護理師荒訴求。不過衛福部表示，九大訴求中醫院護理師每人每月加薪一萬元，連續二年，及保障年薪七十萬，恐有公平及財源疑慮，但後續研議加碼繁重工作津貼。

王必勝表示，沒有任何一個行業有固定薪資，衛福部不宜強制訂定薪資標準，後續將研擬加碼「繁重工作津貼」，行政院也承諾每年挹注一八○億，於七年內增加五到七萬名護理人力。

至於三班護病比是否入法？王必勝說，盼年底能與醫院達成共識，明年正式施行。其餘的訴求，衛福部皆積極與醫界討論中。

護理師公會全聯會理事許麗珠表示，僅提高夜班費，無法實質解決護理師的薪資與付出不對等的現況。公會立場很明確，就是「醫院護理師」全面加薪，將持續與衛福部爭取與溝通。