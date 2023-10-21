醫奉獎表揚 總統允提高醫護待遇

第卅三屆醫療奉獻獎今舉行頒獎典禮，蔡英文總統昨接見醫療奉獻獎得主，她提及台灣醫療水準舉世聞名，而醫護人員辛苦且待遇太低，希望在任期結束前，爭取提高待遇，尤其先從護理人員做起。今年有八人獲個人獎，各一位特殊貢獻獎及團體醫療奉獻獎。衛福部次長周志浩表示，獲獎人多投入照顧山地偏鄉離島，為社會樹立典範。

今年醫療奉獻獎以「醫者的浪漫旅程」為題，獲得特殊貢獻獎的台中慈濟醫院長簡守信，是醫界少見的金鐘獎得主，昨於醫療奉獻獎會前會時，他說，「醫者沒有浪漫，只有血汗」，但在行醫的路上，曾發生過一件既浪漫又具洋蔥的故事。

一位五十多歲大腸癌末期的患者，住院前一年半被診斷罹癌，卻礙於生計不願就醫。簡守信說，當時收到該患者來信，提及收到醫院紅包。一問之下，才知道是主治醫師心疼她是位單親媽媽，包了五萬紅包給她。為什麼是五萬？因為足以支應這位患者約兩個月生活。

今年醫療奉獻獎碰上「疫後護理師荒」，唯一獲獎的護理師賴春美，長年在花蓮縣明利國小擔任校護。她向政府喊話，除了醫院護理師辛苦，校護也很重要，但目前衛福部改善護理人員待遇卻只針對在醫院工作的護理師，她要為校護請命。

蔡英文昨接見醫療奉獻獎得主時說，護理人員太重要了，如果人力不足，醫院都得關門。她說自己在卸任前有一些一定要完成的事，改善醫護人員待遇是其中最重要的事。

醫療奉獻獎今年由台灣急診醫學推手周志中、照顧特殊需求者口腔十餘年彭啓清醫師、引進鉺雅各雷射應用眼科手術的林逸民醫師、服務原鄉的賴春美護理師、服務台南七股卅七年的謝宏榮醫師、投入偏鄉醫療推動肝癌防治的戴嘉言醫師、支援三總澎湖分院逾十八年的蔡東翰醫師、以及投身南投埔里醫療的陳恒常醫師等八人，獲醫療奉獻獎個人獎。簡守信獲特殊貢獻獎、竹山秀傳醫院玉山醫療隊拿下團體醫療奉獻獎。