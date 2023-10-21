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中高齡就業-留才篇／星雲計畫 當家庭照顧者靠山

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
星雲計畫營運總監紀鈞惟。圖／紀鈞惟提供
星雲計畫營運總監紀鈞惟。圖／紀鈞惟提供

年約五十的家豪（化名）今年四月遇到人生第一個照顧難題，同住的岳父在家跌倒，因為年紀大又骨質疏鬆，一跌非同小可，送醫後三處開刀，短時間內無法生活自理，出院後需要一段漫長復健路，家人非常苦惱後續的照顧。

還好在醫院期間，「星雲計畫」的照顧管理師和家豪線上聯繫討論，擬定出院後的照顧目標─把握黃金復健期，之後引進物理治療師專業資源，也找到短期看護，度過這段慌亂期。

「遇到事情有人提供你建議、協助你規畫，對於穩定員工是很大的幫助。」奕力科技永續長陳瑞文說，家豪後來請了幾天休假，做好了照顧安排，很快地回到工作常軌。

奕力科技是員工平均年齡只有三十八歲的公司，多數員工對長照有關心卻了解不深，有立即需求也是少數，但公司卻在今年引進星雲計畫，調查員工的認知與需求、舉辦長照相關講座。

陳瑞文認為，對於即將到來的超高齡社會，具備照顧相關知能是「買保險」的概念，這些看似當下用不到，未來總有一天會需要，遇到問題時，對照顧框架有了解的員工，比較不會慌張，知道有些步驟照著做就好。完整的資訊也幫助員工做準確判斷，降低因為慌亂而做了離職照顧的決定。

星雲計畫營運總監紀鈞惟指出，目前的長照資源布建綿密，但仍有許多家庭不知如何使用，在於訊息複雜，需要時間了解。一個人在突如其來的照顧需求面前，必須馬上了解龐大的照顧系統，「上一秒還是個公司員工，下一秒就要變照顧達人，怎麼可能？」

星雲計畫看見這個需求，找到企業贊助，為需要的照顧者提供線上諮詢服務，透過一個月四通電話，和照顧者討論照顧目標、擬定照顧計畫，並引介相關照顧資源。

同時他也看見企業的需要，搭建一個企業進入長照的平台，協助企業內員工做好照顧準備，可以安心在職場工作。

星雲計畫有針對一般照顧者的免費服務，有需求者可以直接搜尋「星雲計畫」申請。

長照 復健

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