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中高齡就業-留才篇／做好照顧安排 雇主4關懷步驟 降低離職率

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

家庭照顧者總會秘書長陳景寧表示，在台灣，一般職場平均有五分之一的員工有照顧需求，很多中高齡員工因為無法做好長輩的照顧安排，只好離職自己回家照顧。而國外的研究，遇到照顧需求的前三到六個月，如果能夠穩定，做好照顧安排，員工離職率會大大降低。

留住中高齡員工，她鼓勵雇主打造「友善照顧職場」，目前長照二點零的資源豐富，對雇主來說，不需要花大錢就可以協助員工在成為新手照顧者的那幾個月，了解並善用長照資源，做好照顧安排。

她建議雇主做到以下四件事：

第一，公司主動發出問卷調查，了解有多少員工有照顧的需要。

第二，開設「長照預備課」，除了幫員工裝備相關知能，也讓員工知道公司對這件事情的看重。

第三，發一封關懷信給有照顧需求的員工，告訴他，你知道他遇到了困難，請隨時跟人資部門反映，不要離職。

最後，介紹他家庭照顧者專線○八○○五○七二七二，或是鄰近的家庭照顧者關懷據點。這些資源可協助他盤點可用的照顧資源，像是長照四包錢、使用長照服務，或需要跟家人協議照顧的時候怎麼做。

她也強調，讓員工不會覺得講出來不好意思或被貼標籤，可以安心傳達困難，創造一個鼓勵說出自己有照顧需求的企業文化，是做到以上四件事的基礎。

陳景寧舉例，合庫人壽這五年多來有和家總合作，只要員工遇到照顧問題，人資部門都會找家總諮詢，很快轉介有需要的員工對接服務。企業不用另外多做什麼，只要知道怎麼用資源。

她補充，最好的狀況是，企業內的人資會扮演「在職照顧者」的個管角色，知道有照顧需求的員工狀況，以及如何引介相關資源。

在過去，大部分雇主會覺得這是員工家裡的事，公事與私事界線清楚，但是當勞動力短缺，愈來愈多中高齡可能因為照顧家人而離職時，這件事成為想要留才的企業不得不重視的問題。

長照 離職 中高齡

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