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回響／觀光署募集日客 千人玩7縣市

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
疫後觀光逆差擴大，今年截至八月，台日觀光逆差已逾五倍。圖為造訪中正紀念堂的外國旅客。記者林澔一／攝影
疫後觀光逆差擴大，今年截至八月，台日觀光逆差已逾五倍。圖為造訪中正紀念堂的外國旅客。記者林澔一／攝影

疫後我國觀光逆差持續擴大，聯合報日前報導今年截至八月，台日觀光逆差已逾五倍，相較於日本旅客來台恢復到疫情前的五成，日本旅客到韓國、東南亞旅遊卻已超過八成。為了吸引日客，交通部觀光署近期與日本旅行業協會（JATA）募集超過千名日本旅客來台參加「千人遊台灣」活動，將分批入境台灣，走訪七縣市。

觀光署表示，「千人遊台灣」專案將由旗下大型旅行社協助攬客前來台灣，走訪雙北、桃園、台中、台南、高雄、花蓮等七縣市，也有部分團體前往基隆正濱漁港、野柳地質公園、花蓮等景點，並力邀日本主力旅行業者開拓中南部新景點旅遊商機。針對自由行旅客，也與JATA推出訪台旅客護照優惠措施。

高餐大觀光研究所教授劉喜臨提醒，觀光署願意做行銷當然對日本市場有幫助，但仍要對症下藥，目前日本團客跟自由行來台約三比七，此次跟日本旅行業協會合作多是針對團客，至於自由行也應多鼓勵當地二、三線非都會區城市的旅客來台旅遊。

他也說，日本人旅遊習慣偏保守，第一次來台就要選擇北部以外縣市有難度，縣市政府應找出自己特色，鎖定目標客群。

日本 觀光署

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