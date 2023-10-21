成本漲、運量跌 國道客運喊漲3成

受缺工、物價上漲、客運量下滑影響，國道客運減班停駛狀況頻傳，中華民國公共汽車客運公會全聯會檢討國道客運十八項成本，提報公路局調漲運價，其中短途路線約漲三成；中長途路線的三排椅約漲三成，四排椅約漲近兩成。公路局表示，預計先初審，再送審議委員會、交通部，漲幅及是否轉嫁至票價，仍待討論。

客運業營運環境每況愈下，國道客運自二○一九年一八四條路線，到今年僅剩一四九條路線，公路局統計，今年以來，有十九家業者提報縮小票價優惠。客運公會全聯會今年上半年已率先檢討公路客運成本申請調漲運價，每延人公里準基本運價調漲百分之九點六三，但採政府補貼票價差額的方式，未轉嫁至票價。

客運公會全聯會秘書長謝界田表示，國道客運運價二○○六年至今都未調漲，多數短途通勤通學路線票價已達公路局票價核定上限，隨著場站、人力等各項成本增加，加上疫後客運量下滑，業者營運虧損嚴重，若調整運價，民眾仍可透過TPASS月票享優惠。

謝界田也說，中長途路線票價雖尚未達核定上限，但受疫情及人流轉往高鐵衝擊，大環境已跟過去不同，以往在連假期間都會配合主管機關給予票價優惠，鼓勵民眾搭乘，近期業者想縮小票價優惠，卻被主管機關否決。此次提送的方案中，短途路線運價約漲三成；中長途路線的部分，三排椅約漲三成，四排椅約漲百分之十八至百分之十九。

統聯客運表示，調漲對業者一定有幫助，但希望政府協助，不要造成民眾負擔，畢竟當前客運搭乘人數一直衰退，也擔心漲價對乘客有影響，希望政府採票價差額補貼方式幫乘客吸收。

首都客運總經理李建文則說，國道客運短程通勤路線已瀕臨崩潰邊緣，相信主管機關已注意到，這次調整不敢奢望彌補過去虧損，但至少要讓業者能撐得下去。

公路局表示，已收到客運全聯會提送方案，調漲比例仍須研議，後續預計先初審，再送公路客運審議委員會，最後提報交通部。至於實施方案是否比照公路客運採政府補貼票價差額的方式，仍待後續討論。