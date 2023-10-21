健康你我他／不只醫病關係 更是良師益友

我和許美慧醫師不只是醫病關係，她更是我的良師益友。

和許醫師相識於21年前，那時她是國泰醫院復健科主任，看診時對病患十分親切，問診非常有耐心，傾聽病患陳述後再對症下藥，讓病患能得到良好的復健成效，因此她的門診經常都額滿。

因為我是榮民，大多是到榮總看診，但因辦公室就在國泰醫院附近，所以經常等主任看完診後邀其共進午餐，並諮詢一些醫療問題，久而久之培養出如同家人般的感情。21年來，隨著年齡的增長，身體機能退化，經常會面臨許多困惑，我都去找許主任解惑。今年拇趾外翻及膝關節置換術的復健，許醫師提供我許多要領，讓我術後進步神速。

近來我因頸椎嚴重壓迫到神經，醫師建議動手術醫治，但是今年我已開了兩次大刀而不想再動刀，難以抉擇下我又來找許醫師，她建議我先做復健，拉拉脖子再視情況而定，於是我很認真做復健，至今三個多月，症狀改善不少，免去開刀之苦，在此要感謝許醫師不吝以其專業來指引我。

如今許醫師已82歲高齡，仍神采奕奕，熱心助人，在她身上我看到了熱愛生命、熱愛工作，滿是「光」與「熱」的人生，這種正能量深深值得我學習。

值此光輝十月，欣逢主任壽誕，在此敬祝許醫師永遠健康快樂！誠摯說聲：「謝謝妳，許主任，有您真好！」