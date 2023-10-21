院長講堂／南投醫院院長洪弘昌 守護鄉親健康 9年改革升格區域醫院

南投縣是全國面積第二大的縣市，人口卻不到50萬人，讓南投縣醫療先天不良。衛福部南投醫院是公立醫院，院長洪弘昌是南投子弟，秉持「守護縣民健康．投醫一直都在」的理念，以行動默默守護南投鄉親的健康，歷經9年努力，讓南投醫院從地區醫院轉型為區域醫院。

受父親影響 關心偏鄉醫療

洪弘昌是國內肝膽腸胃科權威，土生土長的南投人。他的父親洪紹勳在草屯地區行醫，從小耳濡目染，當醫師也成了他一生職志，回到南投服務，更明白南投醫療資源不足的嚴重程度。他與南投醫院的淵源很早，87年任職內科主治醫師，在台北榮總接受專科訓練，先後出任部立朴子、台中醫院副院長，103年升任南投醫院院長迄今，創下南投醫院院長任期最久紀錄。

因為父親的影響，洪弘昌相當關心偏鄉、弱勢族群的醫療，尤其南投縣人口高齡化嚴重，許多長輩有慢性病和重大疾病，但因缺少專科醫師，他經常得輾轉搭車到台中、彰化看診，對長者和家屬都是沉重的負擔，他決心讓南投醫院成為鄉親的「依靠」。

找醫院價值 擴充設備科別

南投醫院是南投公醫龍頭，但醫療資源不足，「以前南投醫院老舊、醫師又少，遇到複雜的病症就束手無策。」洪弘昌說，他曾提出優越條件想召募專科醫師到南投醫院，但願意到南投這種「鄉下」的醫師少之又少。南投醫院像超過60年的老店，想要重新獲得鄉親的信賴，不可能一蹴可幾。

洪弘昌積極為南投醫院找出價值，靠著改革成為縣內唯一24小時提供接生、小兒科急診的醫院；透過與台大、台中榮總、三總、中山醫大、彰基等醫學中心合作，讓更多專科醫師進駐南投醫院；更擴充醫療設備及科別，成立放射腫瘤中心、高壓氧中心、核子醫學科、心導管中心等，讓南投醫院也有醫學中心的設備和人員，鄉親就近便能就醫，重拾對南投醫院信心。

首創3+4計畫 育長照人才

醫療是「沒有最好，只有更好」的工作，洪弘昌鼓勵醫護不只為工作「負責」更應「當責」，將「專業、品質、當責、創新」核心價值銘記在心。在大家共同努力下，南投醫院的進步看得見，榮獲多項國家品質標章（SNQ），南投醫院更在三年前升格區域教學醫院，提供南投縣重症及癌症全程醫療的醫療院所。

洪弘昌也為醫院的照顧人力不足憂心。107年投醫與五育高中照顧服務科合作提供實習，學生畢業後即可投入醫院照服員。更推出全國首創的「3+4」計畫，安排學生每周二天至中台科大長照系上課，用四年在職進修取得大學學歷，培育在地長照人才，可補足臨床與長照缺口。

自煮養生茶 也提供給員工

儘管公務繁忙，洪弘昌仍維持固定門診服務病患，常會延誤吃飯時間，但他也不忘均衡飲食的重要性，每天都會準備一杯「養生蔬食汁」，裡頭食材包括菇類、蔬菜、大蒜等，以滿足膳食纖維、類黃酮、菇類多醣、蒜元素等各種營養元素的需求與吸收，確保身體健康。

「員工是醫院最寶貴的資產」，洪弘昌不只自己喝養生茶飲，也熬煮「羅漢果菊杞養生茶」提供給員工飲用保健。

▋羅漢果菊杞養生茶

材料：羅漢果1個、菊花4朵、甘草3片、枸杞1大匙、炒決明子1大匙、開水適量。

作法：羅漢果敲破掰成小塊，與其他材料一起放入鍋中，再加適量開水，大火煮開，轉小火再煮10分鐘，濾出湯汁即可飲用。

從主治醫師到部立南投醫院院長，洪弘昌始終選擇在公醫體系服務，因為部立醫院肩負著推動國家政策的公醫使命。20多年來扎根於南投縣的醫療服務，洪弘昌說，一路走來真的不容易，但「守護縣民健康，投醫一直都在」。

洪弘昌是南投醫院任期最久的院長。圖／南投醫院提供 洪弘昌

年齡：57歲

專長：肝膽結石、慢性肝炎、肝硬化、腸胃道出血、消化性潰瘍、各種腸胃道不適

胃癌、肝癌、大腸癌

現職：衛生福利部南投醫院院長

學歷：國立陽明大學醫學系、中山醫學大學臨床研究所碩士、中山醫學大學臨床研究所博士

經歷：中山醫學大學醫學研究所教授、衛福部台中醫院副院長、衛生署朴子醫院副院長、衛生署南投醫院內科部主任、台北榮總內科部醫師及消化系內科專科醫師、中華民國醫師公會全國聯合會理事、中華民國公立醫院協會理事

給病人的一句話：

不是生病才開始養身，養身也在養心，這是一輩子的事。