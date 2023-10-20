快訊

金鐘58／「最強綜藝秀」獲綜藝節目獎 完整得獎名單看這裡

「這個獎真的很難拿」出道18年終奪金鐘 陳漢典不忘謝小S、蔡康永

聽新聞
test
0:00 / 0:00

普悠瑪調查報告被質疑造假 鐵道局：無造假可能

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
5年前普悠瑪列車在宜蘭新馬車站出軌翻車，造成18死。本報系資料照
5年前普悠瑪列車在宜蘭新馬車站出軌翻車，造成18死。本報系資料照

普悠瑪事故5周年前夕，台北文明人權協會及普悠瑪事故協會今舉行記者會，質疑行政院調查報告造假，其中，車輛臨界速度、翻車時間及事故車輛時速為3謊言。交通部鐵道局回應，行政院調查報告與事故有關的重要因素，與運安會完成的補強報告概為一致，普悠瑪事故案發後，宜蘭地檢署即查扣證物，相關內容絕無造假可能。

鐵道局表示，行政院調查報告與事故有關的重要因素，與運安會2020年10月19日完成的補強報告概為一致，普悠瑪事故案發後，宜蘭地檢署即於現場查扣包含行車紀錄器等證物，直至今年4月才歸還交通部台鐵局，相關內容絕無造假可能。

針對家屬稱臨界速度146.9公里才會翻車的部分，鐵道局指出，行政院報告以分析新馬彎道曲線的傾覆臨界速度範圍130.5至135.3 km/h，按列車控制監視系統（TCMS）紀錄實際車速達141 km/h，超過傾覆臨界速度，列車因此出軌。另按臨界速度依路線曲率半徑、軌距、軌道超高、車廂重心高度、列車傾斜角度等不同條件，而有不同。

鐵道局也說，運安會補強報告由新馬彎道介曲線起點開始，每25公尺推估列車傾覆臨界速度，再比對TCMS列車行駛至該處的速度紀錄，推測事故車輛出軌點。報告推估里程K89+200處的列車傾覆臨界速度為146.8 km/h，因此列車於該處行駛速度未超過臨界速度不致出軌。

至於行政院調查報告稱車輛4點49分27秒翻車，但從法院調查資料來看，4點49分27秒車輛根本還沒經過鐵橋一事，鐵道局表示，按行政院調查報告採事故車輛TCMS紀錄顯示翻覆時間為4點49分27秒，與運安會補強報告一致。

針對外界質疑事發時列車時速約為133公里未達臨界速度，鐵道局表示，依據行政院調查報告、運安會補強報告及逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心報告，均認事發時車輛速度逾140公里。普悠瑪事故相關報告皆依事實根據經專業評估後撰寫，可受社會各界公評。

行政院

延伸閱讀

普悠瑪事故協會控調查報告說謊 政院：絕無造假可能

蔡總統論文被指控涉嫌造假 藍委：政黨輪替才能打開黑箱論文

行政院調查報告造假？ 他拿證據批普悠瑪事故「說了3個謊」

冒充林昶佐發假公文「讓柯文哲進退兩難」 男大生下場慘

相關新聞

成本上漲、運量回不去 國道客運擬調漲運價最高漲3成

受人力、物價上漲、客運量下滑影響，不少國道客運紛紛減班、停駛，中華民國公共汽車客運公會全聯會檢討國道客運18項成本，昨天...

獨／清大頻傳無預警停電還要限電惹怒學生 台電出手了

國立清華大學本月9日迄今校園多次無預警停電，學生會不滿校方昨天片面宣布下周23到26日部分宿舍區白天停止供電，今天發文批...

衛福部不埋單2訴求 護理師公會：負面結果只會回到民眾

衛福部政務次長王必勝今召開記者會，回應護理公會全聯會9大訴求，以公平性及財源疑慮為由，認為護理人員無差別每人每月1萬元，...

福和客運傳曾申請11月停業 監理所：無提正式申請

國道客運面臨駕駛缺工、疫後客運量難以提升困境，不少業者紛紛減班、停駛路線，今有民眾於PTT貼出福和客運將於10月25日申...

公會提解護理師荒9訴求 衛福部回應：這2項確定不埋單

昨天護理公會全聯會重申改善護理職場9大訴求，並提出問卷調查顯示80%填答護理師認為，夜班津貼無法有效補足護理人力，反可能...

民眾躲打高端…王必勝開砲 醫擔心：年底難形成群體免疫

新冠疫情期間的緊急授權（EUA）爭議，造成部分民眾對高端疫苗失去信心。流感疫苗開打，高端名列四家廠牌之一，但各地傳出民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。