普悠瑪調查報告被質疑造假 鐵道局：無造假可能

普悠瑪事故5周年前夕，台北文明人權協會及普悠瑪事故協會今舉行記者會，質疑行政院調查報告造假，其中，車輛臨界速度、翻車時間及事故車輛時速為3謊言。交通部鐵道局回應，行政院調查報告與事故有關的重要因素，與運安會完成的補強報告概為一致，普悠瑪事故案發後，宜蘭地檢署即查扣證物，相關內容絕無造假可能。

鐵道局表示，行政院調查報告與事故有關的重要因素，與運安會2020年10月19日完成的補強報告概為一致，普悠瑪事故案發後，宜蘭地檢署即於現場查扣包含行車紀錄器等證物，直至今年4月才歸還交通部台鐵局，相關內容絕無造假可能。

針對家屬稱臨界速度146.9公里才會翻車的部分，鐵道局指出，行政院報告以分析新馬彎道曲線的傾覆臨界速度範圍130.5至135.3 km/h，按列車控制監視系統（TCMS）紀錄實際車速達141 km/h，超過傾覆臨界速度，列車因此出軌。另按臨界速度依路線曲率半徑、軌距、軌道超高、車廂重心高度、列車傾斜角度等不同條件，而有不同。

鐵道局也說，運安會補強報告由新馬彎道介曲線起點開始，每25公尺推估列車傾覆臨界速度，再比對TCMS列車行駛至該處的速度紀錄，推測事故車輛出軌點。報告推估里程K89+200處的列車傾覆臨界速度為146.8 km/h，因此列車於該處行駛速度未超過臨界速度不致出軌。

至於行政院調查報告稱車輛4點49分27秒翻車，但從法院調查資料來看，4點49分27秒車輛根本還沒經過鐵橋一事，鐵道局表示，按行政院調查報告採事故車輛TCMS紀錄顯示翻覆時間為4點49分27秒，與運安會補強報告一致。

針對外界質疑事發時列車時速約為133公里未達臨界速度，鐵道局表示，依據行政院調查報告、運安會補強報告及逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心報告，均認事發時車輛速度逾140公里。普悠瑪事故相關報告皆依事實根據經專業評估後撰寫，可受社會各界公評。