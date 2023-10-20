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這款誘蚊液過期不違法 環境部說因有「這三款」成分

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
民眾提供蚊蟲捕抓器。圖／環境部提供
民眾提供蚊蟲捕抓器。圖／環境部提供

南部登革熱疫情嚴峻，贈送他人使用的誘蚊液過期，是否違反環境用藥管理法規定，環境部是否制止或有無相關罰則問題？環境部化學署表示，經查，所贈送的「蚊蟲捕捉器中的誘蚊液」，其成分為「小米、糖、水」，非屬環境用藥管理範圍，並無違反環境用藥管理法疑義。

環境部化學署表示，過期環境用藥為環境用藥管理法所稱劣質環境用藥，依第39條規定，主管機關查獲劣質環境用藥，應通知製造、加工、輸入或販賣業者收回處理，業者未依期限收回，則依同法第48條處分；另查獲販賣、轉讓或意圖販賣而陳列、貯存劣質環境用藥，依第46條規定經限期令其改善，屆期未改善者，處分負責人。

環境部化學署說，贈送民眾的蚊蟲捕捉器中的誘蚊液，其成分為「小米、糖、水」，未添加化學藥劑，非屬環境用藥管理範圍，並無違反環境用藥管理法。

民眾提供蚊蟲捕抓器中的誘蚊液。圖／環境部提供
民眾提供蚊蟲捕抓器中的誘蚊液。圖／環境部提供

環境部 疫情 登革熱

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