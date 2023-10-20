東北季風持續影響 明北部地區降溫、整天濕涼

中央氣象署表示，明天東北季風影響，台灣北部、東北部地區整天濕涼，桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，北部地區低溫剩20至21度。周日起雨勢就會趨緩，僅剩大台北地區、基隆北海岸及東半部有雨，溫度也略微回升。

氣象署預報員黃恩鴻表示，今晚到明天清晨受東北季風影響降溫，北部地區低溫剩20至21度，其他地區21至23度，桃園以北、東半部及北部山區有局部短暫雨，整天濕涼。周日水氣減少，雨勢趨緩，僅剩大台北地區、基隆北海岸及東半部有雨，北部溫度回升至25度，其他地區高溫則有27至30度

黃恩鴻也說，下周一偏東風雨勢趨緩，僅基隆北海岸及東半部有雨，周二至周四水氣更乾，周五水氣則再增多，但雨區都維持在基隆北海岸、東半部地區，午後則以南部地區及中部山區為主。至於下周一至周五溫度沒太多變化，各地低溫約為22至24度，高溫約27至30度。

他表示，今天晚間起全台沿海風浪都會增強，沿海有3至4米高長浪。另外，三巴颱風預計明天減弱為熱帶性低氣壓，後續即便再有颱風，影響台灣機率也很小，目前觀察到11月都沒有熱帶擾動訊號。