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醫院內不能說的紅包 金鐘醫獲醫奉奬藏「超大顆洋蔥」

聯合報／ 記者魏忻忻／台北即時報導
醫療奉獻獎選拔暨表揚活動行前記者會，得獎者特殊貢獻獎得獎人簡守信醫師。記者曾吉松／攝影
醫療奉獻獎選拔暨表揚活動行前記者會，得獎者特殊貢獻獎得獎人簡守信醫師。記者曾吉松／攝影

第33屆醫療奉獻獎明天舉行頒獎典禮， 總統蔡英文今天接見獲獎得主。今年醫奉獎的主題是「醫者的浪漫旅程」，獲得特殊奉獻獎的台中慈濟醫院院長簡守信說，現今醫療環境艱鉅，「醫者沒有浪漫，只有血汗。」但身為醫界少見的金鐘獎得主，他說了一個有洋葱的醫者故事。

一位50多歲的大腸癌患者，因為末期，腸子阻塞住進醫院。其實，患者早在一年半之前就被診斷出大腸癌，但為了生計，她不願就醫，能拖就拖，直到腸阻塞才住院。身為整形外科醫師的簡守信，為何知道這位病人？原因是她寫信給院長信箱，因為這位病人收到一位醫師送給她的1個紅包

簡守信很訝異，「以前聽說病人要送醫師紅包。沒想到現在是醫師送紅包給病人。」這個紅包裡有多少錢呢？簡守信以為大約就1萬元吧？沒有想到，紅包裡有5萬元。

簡守信於是把醫師請過來問，「為何是5萬元？」醫師告訴他，因為這位人是單親媽媽，一個人帶著孩子開早餐店，他想5萬元應該可以付這位媽媽兩個月的生活費吧？

這位醫師是台中慈濟大腸直腸外科主治醫師林北江，簡守信說，如果不是病人寫信，大家根本不知道他包給病人1個紅包，而林北江醫師默默做這件事，太太完全支持。

簡守信說，醫療環境也許困難辛苦，但也有感人的「洋葱」，讓大家可以繼續支持下去。

今年醫奉獎團體得主是竹山秀傳醫院玉山醫療隊，成員不但要上山，還有背著至少8公斤的醫療器村。蔡英文總統表達感佩，還說自缷任之後，也要跟著醫療隊一起上山當志工。她也肯定18年來持續每周赴澎湖看診的蔡東翰醫師，因為有他的奔波，三總澎湖分院才能服務更多有需要的病患。

蔡東翰目前是高雄七賢脊椎外科醫院副院長，他也建議，目前許多檢查只能在大醫院做，如果可讓診所購置更多設備，讓病人在基層看診，抒解大醫院壓力，別讓患者都只往大醫院跑。

醫療奉獻獎選拔暨表揚活動行前記者會，衛生福利部次長周志浩、第33屆醫奉獎主任委員葉金川及得獎者個人醫療奉獻獎得獎人分別為周志中醫師、彭啓清醫師、林逸民醫師、賴春美護理師、謝宏榮醫師、戴嘉言醫師、蔡東翰醫師、陳恒常醫師；特殊貢獻獎得獎人簡守信醫師，團體醫療奉獻獎得獎團體為竹山秀傳醫院玉山醫療隊與家屬合影。記者曾吉松／攝影
醫療奉獻獎選拔暨表揚活動行前記者會，衛生福利部次長周志浩、第33屆醫奉獎主任委員葉金川及得獎者個人醫療奉獻獎得獎人分別為周志中醫師、彭啓清醫師、林逸民醫師、賴春美護理師、謝宏榮醫師、戴嘉言醫師、蔡東翰醫師、陳恒常醫師；特殊貢獻獎得獎人簡守信醫師，團體醫療奉獻獎得獎團體為竹山秀傳醫院玉山醫療隊與家屬合影。記者曾吉松／攝影

醫師 紅包 蔡英文

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