醫院內不能說的紅包 金鐘醫獲醫奉奬藏「超大顆洋蔥」

第33屆醫療奉獻獎明天舉行頒獎典禮， 總統蔡英文今天接見獲獎得主。今年醫奉獎的主題是「醫者的浪漫旅程」，獲得特殊奉獻獎的台中慈濟醫院院長簡守信說，現今醫療環境艱鉅，「醫者沒有浪漫，只有血汗。」但身為醫界少見的金鐘獎得主，他說了一個有洋葱的醫者故事。

一位50多歲的大腸癌患者，因為末期，腸子阻塞住進醫院。其實，患者早在一年半之前就被診斷出大腸癌，但為了生計，她不願就醫，能拖就拖，直到腸阻塞才住院。身為整形外科醫師的簡守信，為何知道這位病人？原因是她寫信給院長信箱，因為這位病人收到一位醫師送給她的1個紅包。

簡守信很訝異，「以前聽說病人要送醫師紅包。沒想到現在是醫師送紅包給病人。」這個紅包裡有多少錢呢？簡守信以為大約就1萬元吧？沒有想到，紅包裡有5萬元。

簡守信於是把醫師請過來問，「為何是5萬元？」醫師告訴他，因為這位人是單親媽媽，一個人帶著孩子開早餐店，他想5萬元應該可以付這位媽媽兩個月的生活費吧？

這位醫師是台中慈濟大腸直腸外科主治醫師林北江，簡守信說，如果不是病人寫信，大家根本不知道他包給病人1個紅包，而林北江醫師默默做這件事，太太完全支持。

簡守信說，醫療環境也許困難辛苦，但也有感人的「洋葱」，讓大家可以繼續支持下去。

今年醫奉獎團體得主是竹山秀傳醫院玉山醫療隊，成員不但要上山，還有背著至少8公斤的醫療器村。蔡英文總統表達感佩，還說自缷任之後，也要跟著醫療隊一起上山當志工。她也肯定18年來持續每周赴澎湖看診的蔡東翰醫師，因為有他的奔波，三總澎湖分院才能服務更多有需要的病患。