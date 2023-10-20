醫療奉獻獎明頒獎 衛福部次長周志浩讚樹立良好典範

今年醫療奉獻獎共有57件報名參選，共有8名個人獎、1名特殊貢獻獎以及1名團體醫療奉獎。醫療奉獻獎將在21日舉辦頒獎典禮，今日則是在衛福部舉行表揚活動行前記者會，評審委員以及得獎人及其家屬等皆一同參與。

醫療奉獻獎由立法院厚生會、聯合報、TVBS、國際厚生合辦，今年為第33屆，共有57件報名參選，最後由醫師周志中、醫師彭啓清、醫師林逸民、護理師賴春美、醫師謝宏榮、醫師戴嘉言、醫師蔡東翰、醫師陳恒常獲得個人醫療奉獻獎，醫師簡守信得到特殊貢獻獎，竹山秀傳醫院玉山醫療隊則拿下團體醫療奉獻獎。

醫療奉獻獎選拔暨表揚活動在衛福部舉辦，除了得獎人致詞外，衛福部官員、醫奉獎評審委員也表達其對於醫奉獎的感佩。周志浩說，獲獎人投入照顧山地偏鄉離島，不計較個人利益值得大家敬佩，也為年輕醫護人員以及學生樹立良好典範。

推廣健康知識從事電視節目22年的簡守信指出，來到衛福部比稍早總統接見還緊張，因為衛福部是醫療主管機關，自己也接受衛福部鞭策希望可以把台灣的醫療做得更好。周志中自述自己數十年前曾經與醫奉獎失之交臂，後來埋頭苦幹，而他現在已是我國急診醫學及急救教育的推手。彭啓清則是在偏鄉推動長照者口腔照護；林逸民為本屆年齡最大受獎者，投身醫療及盲人重建與義診數十年。

賴春美是本屆唯一護理師獲獎，她更把握機會向衛福部高層喊話，希望護理師在學校的努力可以被看見，期待校園職場藐視護理師專業的問題可以獲得妥善處理。謝宏榮則在台南七股提升鄉村醫療水準；戴嘉言分享其老師同樣獲得過醫奉獎，並在老師指導下持續投入偏鄉肝炎及肝癌防治工作。