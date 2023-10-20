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醫療奉獻獎明頒獎 衛福部次長周志浩讚樹立良好典範

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
醫療奉獻獎選拔暨表揚活動行前記者會，衛生福利部次長周志浩、第33屆醫奉獎主任委員葉金川及得獎者個人醫療奉獻獎得獎人分別為周志中醫師、彭啓清醫師、林逸民醫師、賴春美護理師、謝宏榮醫師、戴嘉言醫師、蔡東翰醫師、陳恒常醫師；特殊貢獻獎得獎人簡守信醫師，團體醫療奉獻獎得獎團體為竹山秀傳醫院玉山醫療隊與家屬合影。記者曾吉松／攝影
醫療奉獻獎選拔暨表揚活動行前記者會，衛生福利部次長周志浩、第33屆醫奉獎主任委員葉金川及得獎者個人醫療奉獻獎得獎人分別為周志中醫師、彭啓清醫師、林逸民醫師、賴春美護理師、謝宏榮醫師、戴嘉言醫師、蔡東翰醫師、陳恒常醫師；特殊貢獻獎得獎人簡守信醫師，團體醫療奉獻獎得獎團體為竹山秀傳醫院玉山醫療隊與家屬合影。記者曾吉松／攝影

今年醫療奉獻獎共有57件報名參選，共有8名個人獎、1名特殊貢獻獎以及1名團體醫療奉獎。醫療奉獻獎將在21日舉辦頒獎典禮，今日則是在衛福部舉行表揚活動行前記者會，評審委員以及得獎人及其家屬等皆一同參與。

醫療奉獻獎由立法院厚生會、聯合報、TVBS、國際厚生合辦，今年為第33屆，共有57件報名參選，最後由醫師周志中、醫師彭啓清、醫師林逸民、護理師賴春美、醫師謝宏榮、醫師戴嘉言、醫師蔡東翰、醫師陳恒常獲得個人醫療奉獻獎，醫師簡守信得到特殊貢獻獎，竹山秀傳醫院玉山醫療隊則拿下團體醫療奉獻獎。

醫療奉獻獎選拔暨表揚活動在衛福部舉辦，除了得獎人致詞外，衛福部官員、醫奉獎評審委員也表達其對於醫奉獎的感佩。周志浩說，獲獎人投入照顧山地偏鄉離島，不計較個人利益值得大家敬佩，也為年輕醫護人員以及學生樹立良好典範。

推廣健康知識從事電視節目22年的簡守信指出，來到衛福部比稍早總統接見還緊張，因為衛福部是醫療主管機關，自己也接受衛福部鞭策希望可以把台灣的醫療做得更好。周志中自述自己數十年前曾經與醫奉獎失之交臂，後來埋頭苦幹，而他現在已是我國急診醫學及急救教育的推手。彭啓清則是在偏鄉推動長照者口腔照護；林逸民為本屆年齡最大受獎者，投身醫療及盲人重建與義診數十年。

賴春美是本屆唯一護理師獲獎，她更把握機會向衛福部高層喊話，希望護理師在學校的努力可以被看見，期待校園職場藐視護理師專業的問題可以獲得妥善處理。謝宏榮則在台南七股提升鄉村醫療水準；戴嘉言分享其老師同樣獲得過醫奉獎，並在老師指導下持續投入偏鄉肝炎及肝癌防治工作。

同樣致力於偏鄉離島醫療的蔡東翰說，自己年少時愛玩，甚至讓教官從警局把他帶回來，因此醫學院放榜那天就下定決心要回饋社會。克紹箕裘的陳恒常說則是投入偏鄉提供慢性傷口、組織重建的高齡患者整形外科服務。秀傳的玉山醫療隊則是每周背負10至20公斤的醫療裝備及藥物步行7至8小時上山的醫療工作隊。

醫療奉獻獎選拔暨表揚活動行前記者會，得獎者個人醫療奉獻獎得獎人賴春美護理師特別製作手板希望校園護理師獲得重視。記者曾吉松／攝影
醫療奉獻獎選拔暨表揚活動行前記者會，得獎者個人醫療奉獻獎得獎人賴春美護理師特別製作手板希望校園護理師獲得重視。記者曾吉松／攝影

醫師 衛福部 偏鄉

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