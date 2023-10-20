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成本上漲、運量回不去 國道客運擬調漲運價最高漲3成

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
客運業缺工問題嚴重，加上運量難以提升，衝擊國道客運營運狀況。本報資料照
客運業缺工問題嚴重，加上運量難以提升，衝擊國道客運營運狀況。本報資料照

受人力、物價上漲、客運量下滑影響，不少國道客運紛紛減班、停駛，中華民國公共汽車客運公會全聯會檢討國道客運18項成本，昨天提報公路局調漲運價，其中，短途路線約漲3成；中長途路線的三排椅約漲3成，四排椅約漲18%至19%。公路局表示，預計先初審，再送公路客運審議委員會、交通部，漲幅及是否轉嫁至票價仍待討論。

客運業營運環境每況愈下，國道客運自2019年184條路線，到今年僅剩149條路線，客運公會全聯會秘書長謝界田表示，國道客運運價2006年至今都未調漲，多數短途通勤通學路線票價已達公路局核定上限，隨著場站、人力等各項成本增加，加上疫後客運量下滑，業者營運虧損嚴重，若調整運價，民眾仍可透過TPASS月票享優惠。

謝界田也說，中長途路線票價雖然尚未達核定上限，但受疫情及人流轉往高鐵衝擊，大環境已跟過去不同，以往在連假期間都會配合主管機關給予優惠，鼓勵民眾搭乘，近期業者想縮小票價優惠卻被主管機關否決。此次提送的方案中，短途路線運價約漲3成；中長途路線的部分，三排椅約漲3成，四排椅約漲18%至19%。

公路局表示，國道路線運價確實自2006年以來沒有檢討過，19日收到客運全聯會提送方案，後續預計先初審，再送公路客運審議委員會，最後提報交通部。至於實施方案是否比照公路客運採政府補貼票價差額的方式，仍待後續討論，若未採政府補貼，調整運價後的漲幅也將直接反映在乘客票價。

國道客運 票價 主管

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