缺工潮搶才靠「職務再設計」 勞動部每人最高補助10萬元

各行各業喊缺工。勞動部呼籲，面對缺工浪潮，企業應趁機調整用人觀念，只要透過「職務再設計」，提供輔具、改善工作流程等，身心障礙者、中高齡及高齡者就是最好的生力軍，以近來喊缺人最大聲的旅宿業房務員，就可搭配改良式護腰服、自動升降毛巾車等，減輕工作負擔。勞動部提供職務再設計補助，每人每年最高10萬元。

勞動力發展署身特組組長施淑惠說，當身心障礙、中高齡或高齡勞工面臨工作障礙時，只要經過調整或提供輔具，就可提升工作效能，如中高齡者老花眼，可透過大尺寸電腦螢幕、放大鏡等改善視力問題，聽障者則可運用電話擴音設備、助聽器等，協助溝通順暢。

她說，為協助企業，勞動部提供職務再設計服務，結合專家訪視諮詢輔導，協助雇主改善職場工作環境與工作條件，排除工作環境中障礙因素，改善經費還可以申請政府補助，每人每年最高10萬元。去年總計4929人申請職務再設計補助，其中有1888人為中高齡。

以近來缺工喊最兇的旅宿房務員為例，全國中小企業總會職務再設計督導楊家榛說，房務員可透過穿戴改良式護腰服，彎腰更換床單時更省力。而據統計，去年總共有13家旅宿業申請職務再設計、員工人數62人，今年截至9月則有13家、51人。

美國作為最早施行職務再設計的國家，由美國聯邦政府勞工部、學界、民間單位三方合作建置的Job Accommodation Network網站，內容豐富，勞動部過去將網站內容的95種態樣如進行翻譯，今年再邀請中研院法律所博士後研究員陳俊翰就不同產業別案例進行翻譯，包括金融服務業、餐飲業、醫療保健業等，引導雇主協助員工進行調整，排除工作障礙、提升效能。

陳俊翰說，從美國經驗發現，工作調整內容只牽涉小小工作流程改變、輔具設備幫忙勞工，費用不會過於高昂，台灣勞動部也提供每人10萬元補助，等於雇主幾乎不用負擔錢。

施淑惠強調，職務再設計不只侷限於職場硬體改善，也包括職場適應的服務措施，比如彈性工作時間、採取部分工時等。美國JAN網站相關職務再設計內容，未來將陸續職務再設計官網上架。