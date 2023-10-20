預防HPV拿告五人周邊「神秘文青藍」快閃大稻埕

「神秘文青藍」限定打卡點今天登場，為期3天限時降落台北大稻埕碼頭廣場，台灣家庭醫學醫學會攜手告五人樂團，不僅能拍照打卡、拿周邊，還能破除HPV迷思，遠離相關癌症。

「神秘文青藍」限定快閃打卡點北部加場，今天起至22日駐點台北大稻埕，每天上午11時到晚上11時，免費入場及參與，現場有豐富活動及好禮，民眾來到互動區能夠親身體驗迷思破除，了解「人類乳突病毒（HPV）8成與你有關」觀念。

告五人今年接受台灣家庭醫學醫學會邀請，首次擔任HPV衛教大使，推出衛教主題曲「又到天黑－晨曦版」，用音樂鼓勵民眾及早預防HPV，掌握美好未來。主辦單位更為粉絲謀福利，除了現場將播放告五人特別錄製的限定影片，還有更多告五人相關周邊也會在現場同步發送。

活動主辦方告訴中央社記者，闖關活動結束不僅有小禮可拿，最後還能挑選自己喜歡的專屬明信片，寫下祝福給自己、親友或伴侶，投入現場郵筒，一個月後由主辦方傳遞給「未來的你」，邀請大家一同做出對的選擇。

據衛生福利部國民健康署資料，子宮頸癌長年高居台灣婦女癌症死因前10，子宮頸癌超過70%由HPV病毒引起，HPV病毒是一種會導致癌化的DNA病毒，性行為是主要傳染途徑，目前研究資料顯示，不論男女，每個人一生中約有5至8成的機會感染到HPV。

HPV感染不限女性，男性也可能因感染HPV引發頭頸癌，預防HPV感染不僅保護自己，也是保護另一半。不論是男生或女生，應該落實HPV預防3關鍵，包含「男女依醫囑施打HPV疫苗」、「女性定期抹片檢查」、「安全性行為」。