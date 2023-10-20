獨／清大頻傳無預警停電還要限電惹怒學生 台電出手了
國立清華大學本月9日迄今校園多次無預警停電，學生會不滿校方昨天片面宣布下周23到26日部分宿舍區白天停止供電，今天發文批評是枉顧學生權益，也傳出有學生要發起抗議行動。台電新竹區營業處獲悉校園停電狀況主動出手，今天到校會勘，允諾協助清大將於明後天先協助布設臨時電纜，校方傍晚證實下周一23日起恢復正常供電。
清大從9日起短短10天內停電6次，3次為無預警停電，學生哀鴻遍野抱怨電器受損、實驗中斷等，更不滿宿舍區還要限電。校方說明，是因供應全校約一半電力的第二高壓站電纜因老舊及受潮突然故障，緊急修復又有另處電纜故障，預計29日全面修復。
對此，清華大學學生會今天在臉書發文，表示停電已影響教職員工生，且至今仍處限電狀態，尤其不滿校方昨晚在未與學生討論的情況下，擅自發布未來一周，也就是23日到26日的部分宿舍區白天早上11至傍晚5點停止供電，此舉嚴重罔顧住宿生權益。
據了解，清大校園內部電力向來由校方負責，校方因為仍正在等候新電纜到料，所以修復完成時間壓在29日。台電新竹區營業處處長胡忠興、電務副處長陳煥文等人今天早上主動到清大拜訪總務長、營繕組長，認為等候到料緩不濟急，決定協助處理。
陳煥文說，經與學校會勘診斷，台電新竹營業處決定會同學校營繕組明、後天，趁假日的學校用電離峰時段，在校園共同管路系統，先緊急舖設1.2公里長的臨時高壓電纜、並做好設備銜接，待學校到料著手修復，且測試穩定後，就會收回臨時電纜。
陳煥文表示，因應相關工程預定23日凌晨2到5時停電改接送電，並說明清大校區廣大，電纜線路也相當長，台電在電力修復方面經驗充足，且有現成的電纜線料可以先協助清大，後續也將協助清大協助申請緊急提升契約容量，讓校園用電更穩定安全。
清大今天傍晚5點多發出公告，表示在經濟部、教育部及台電等各界的大力協助下，本校預計下周一就可以恢復正常供電，並感謝台電新竹區營業處把庫存的緊急電纜先借給學校，在周末這兩天動員工班布線施工，接通第二高壓站的供電。
清大也說明，待系統切換完成後，第一及第二高壓站供電區域都可恢復正常供電。另強調清大原來計畫的兩項供電改善工程，包括第二高壓站電纜改走共同管道及設置備用電纜工程仍然會加速進行，確保未來校園供電的穩定安全。
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