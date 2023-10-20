獨／清大頻傳無預警停電還要限電惹怒學生 台電出手了

國立清華大學本月9日迄今校園多次無預警停電，學生會不滿校方昨天片面宣布下周23到26日部分宿舍區白天停止供電，今天發文批評是枉顧學生權益，也傳出有學生要發起抗議行動。台電新竹區營業處獲悉校園停電狀況主動出手，今天到校會勘，允諾協助清大將於明後天先協助布設臨時電纜，校方傍晚證實下周一23日起恢復正常供電。

清大從9日起短短10天內停電6次，3次為無預警停電，學生哀鴻遍野抱怨電器受損、實驗中斷等，更不滿宿舍區還要限電。校方說明，是因供應全校約一半電力的第二高壓站電纜因老舊及受潮突然故障，緊急修復又有另處電纜故障，預計29日全面修復。

對此，清華大學學生會今天在臉書發文，表示停電已影響教職員工生，且至今仍處限電狀態，尤其不滿校方昨晚在未與學生討論的情況下，擅自發布未來一周，也就是23日到26日的部分宿舍區白天早上11至傍晚5點停止供電，此舉嚴重罔顧住宿生權益。

據了解，清大校園內部電力向來由校方負責，校方因為仍正在等候新電纜到料，所以修復完成時間壓在29日。台電新竹區營業處處長胡忠興、電務副處長陳煥文等人今天早上主動到清大拜訪總務長、營繕組長，認為等候到料緩不濟急，決定協助處理。

陳煥文說，經與學校會勘診斷，台電新竹營業處決定會同學校營繕組明、後天，趁假日的學校用電離峰時段，在校園共同管路系統，先緊急舖設1.2公里長的臨時高壓電纜、並做好設備銜接，待學校到料著手修復，且測試穩定後，就會收回臨時電纜。

陳煥文表示，因應相關工程預定23日凌晨2到5時停電改接送電，並說明清大校區廣大，電纜線路也相當長，台電在電力修復方面經驗充足，且有現成的電纜線料可以先協助清大，後續也將協助清大協助申請緊急提升契約容量，讓校園用電更穩定安全。

清大今天傍晚5點多發出公告，表示在經濟部、教育部及台電等各界的大力協助下，本校預計下周一就可以恢復正常供電，並感謝台電新竹區營業處把庫存的緊急電纜先借給學校，在周末這兩天動員工班布線施工，接通第二高壓站的供電。