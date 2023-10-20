追求延年益壽 賴副總統：營養醫學扮演關鍵角色

副總統賴清德今天出席亞洲靜脈暨腸道營養醫學會致詞表示，全世界70%以上死因為非傳染性疾病，如果要解決這方面問題，特別是延長平均餘命及降低不健康年數等，營養醫學將扮演非常關鍵角色，期許透過營養醫學有效解決健康問題。

副總統賴清德上午出席第23屆亞洲靜脈暨腸道營養醫學會議（PENSA）致詞，他表示，要代表總統蔡英文恭賀大會圓滿成功、成果豐碩，不僅造福台灣，也嘉惠亞洲，並熱烈歡迎來自不同國家的專家學者來到台灣。

副總統說，台灣亞洲靜脈暨腸道營養醫學會在歷屆理事長帶領之下，逐漸茁壯，不僅對病人提供最好的營養醫療協助，也讓台灣走進國際社會。該會曾在2000年及2012年各舉辦過一場PENSA，獲得各界肯定，今年再度舉辦2023年PENSA大會，代表台灣不僅再度獲得國際社會支持，也是對台灣這幾年來，在靜脈及腸道營養醫學發展的重大肯定。

他並提到，過去他曾擔任臨床醫師照顧病人，了解營養對病人的重大影響。以前大家並未對靜脈暨腸道營養醫學進行深入研究，現在包括台灣等許多國家在這方面的發展都有長足進步，政府未來也會大力支持相關的醫學發展。

他說，全世界有70%以上的死因來自非傳染性慢性疾病，他認為，如果要解決這方面問題，特別是延長平均餘命及降低不健康年數等，營養醫學將扮演非常關鍵的角色。