聚焦智慧醫療轉型 長庚醫院今起舉辦「長庚醫學周」

新冠疫後，醫療數位轉型是必然趨勢。長庚醫院今起舉辦為期3日的「長庚醫學周」活動，醫療數位轉型是議題重點，共邀集國內外超過6百位專家學者參加，分享醫療數位轉型經驗。院方指出，長庚醫院今年度榮獲HIMSS數位醫療指標（DHI）評鑑為全球第二名暨台灣第一名的智慧醫院。

長庚醫院行政中心總執行長潘延健指出，目前世界各國都積極朝健康智慧醫療發展，但必須提高資訊技術，HIMSS是目前全球規模最大的國際性醫療資訊組織，除制訂國際通用的醫療資訊標準外，也提供認證，以評價全球醫療機構的智慧化程度。DHI評鑑包含資訊交互運作能力、以人為本的健康照護、預測性分析力、治理和勞動力四大範疇。

院方表示，今年大會主題為「醫學新視野：傳承、精準、創新」，首場聚焦「醫療數位轉型」，衛福部次長王必勝、資訊處處長龐一鳴等人均出席指導。上午專題演講，則邀請HIMSS亞太區副總裁Simon Lin、梅約診所亞太區執行長 Royston Lek等國際專家，分享國外頂尖醫學中心之數位健康及智慧醫療。

另外，專家們也以精準醫療大數據應用實例、醫病共享決策數位平台、參與式自主健康管理應用等展示資訊互通成果；以透過結構化病歷建置與應用實例、次世代平台建置等，展現健康資料加值的應用成果。

長庚醫院則以AI落地審查機制與應用實例，如病理數位AI、嬰幼兒髋關節發育不良預測模型等分享AI智能化成果。在智慧醫院實例部份，分享智能化安衛管理、藥物管理轉型與創新及整合叫車平台與會計管理等實例。