馬鈴薯怎麼做才好吃？網推5大料理手法讓人讚不絕口！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「馬鈴薯料理」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的馬鈴薯料理手法排行。

馬鈴薯為重要的糧食作物之一，其豐富的營養價值與綿密的口感讓許多人愛不釋手，加上馬鈴薯的料理方式多元，適用各種烹調方法，因此我們針對「馬鈴薯料理」相關話題進行觀測，一起來看看最受歡迎的馬鈴薯料理方式有哪些！

「烘烤」馬鈴薯口感高度還原薯條又健康 「氣炸」取代「油炸」更輕盈 ▲ 網友熱議TOP5馬鈴薯料理手法 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察網友針對「馬鈴薯料理」相關話題的討論，發現透過「烘烤」烹煮的馬鈴薯受到最多網友議論。使用烤箱料理的馬鈴薯不但能夠保留如「薯條」般的酥脆口感，還減少了油炸時被馬鈴薯吸收的油份，好吃又健康。

網上就有許多關於烤馬鈴薯的相關教學與心得分享，其中有許多人提到小撇步「馬鈴薯泡鹽水後，會釋放出水分」，再透過烘烤方式料理口感會「更脆」。民眾也評價該料理「簡單好吃」、「超好吃！真的是零失敗的一道菜！」、「這盤端上桌立刻被小孩和先生消滅，好有成就感」，認為該料理簡單又美味，並備受喜愛。

而以「油炸」方式烹調的馬鈴薯則有速食店中最普遍的「炸薯條」與常見的零食「洋芋片」。雖然以油鍋炸過的薯條香脆可口、油香四溢，但現代人講求健康的飲食，有許多人選擇以「氣炸鍋」取代傳統油炸方式，希望能減少製作的繁瑣過程、也吃得更健康。

其中，就有不少人分享使用「氣炸鍋」製作炸薯條的方式，有民眾就因為覺得起油鍋「很麻煩」，而選擇「氣炸」薯條，表示「吃起來的口感是微軟的，外表不像用油炸起來整根金黃色的那種，但還是蠻好吃的，而且比較不會那麼油，比較健康」，認為雖然少了金黃酥脆的油炸感，但為了健康還是能夠接受氣炸薯條。

不過，留言區有其他網友說道「要風乾後再炸才會漂亮」、「會不會是因為油噴比較少的關係呢？」，點出使用氣炸鍋炸薯條時的小撇步，建議想嘗試的民眾能夠綜合參考網上的製作心得，炸出與期望相符的薯條！

另外，「香煎」馬鈴薯也相當受到歡迎。其中，網友討論最受歡迎的是「馬鈴薯煎餅」，由於馬鈴薯煎餅製作方式簡單，材料也僅需使用到「馬鈴薯、鹽、黑胡椒」這三種食材，並將馬鈴薯切絲下鍋煎即完成，也是許多家庭愛吃的方便料理。

你也喜歡馬鈴薯嗎？還是每次都將馬鈴薯放到發芽還不知道如何料理呢？下次想食用美味又營養的馬鈴薯時，不妨參考看看以上網友提及的各種料理方式，並嘗試其中提到的各個小撇步，讓你輕鬆料理、美味滿分！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「馬鈴薯料理」相關討論則數。觀測期間：2023/07/13~2023/10/12，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw