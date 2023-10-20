台中2歲女童腹痛無力 竟患罕病全身癱瘓急送醫

台中市2歲蔡姓女童不明原因出現腹痛、無法解尿、全身無力，甚至多日無法行走，家屬急帶女童到豐原醫院救治。經院方安排住院，女童出現尿滯留、大便失禁且全身癱軟情形，經檢查診斷為格林巴利症候群，所幸經免疫球蛋白注射治療，女童白血球指數恢復正常，已蹦蹦跳跳出院。

蔡姓女童家屬描述，女童沒有接種疫苗、也無感冒，從原本活潑奔跑的孩子，突然失去行動能力，對他們是相當沉重的打擊，而他們面對陌生疾病，無助和心碎的情緒，更難以言喻。

豐原醫院小兒科醫師黃伃㚬表示，格林巴利症候群（Guillain-Barre syndrome）是一種極少見的急性發炎性周邊神經病變，可能影響身體的運動、感覺及神經系統，發生的原因多為感染或接種疫苗後引發免疫系統反應，以致周邊神經被抗體攻擊。

黃伃㚬提醒，患者可能出現急性四肢無力、吞嚥困難，或進一步導致呼吸衰竭、全身癱瘓，甚至猝死等情形，必須立即就醫，與時間賽跑治療。

豐原醫院醫療團隊利用免疫球蛋白注射治療，女童白血球指數恢復正常，並跨領域醫療照護合作，包含兒科、泌尿科、神經內科及復健科，由治療師以遊戲引導女童，從原本四肢癱瘓復健到能行走自如，奔向父母懷保，將繼續回診復健及高壓氧治療。