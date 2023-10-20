福和客運傳曾申請11月停業 監理所：無提正式申請

國道客運面臨駕駛缺工、疫後客運量難以提升困境，不少業者紛紛減班、停駛路線，今有民眾於PTT貼出福和客運將於10月25日申請自11月1日起停業資訊。對此，福和客運澄清，並無此事，更未曾口頭、以書面告知主管機關停業事宜，目前路線均正常行駛。

福和客運曾於疫情期間2021年8月1日停駛，今年1月20日與皇家客運聯合接駛原大都會客運、首都客運營運的9026路線，另增加9026A路線復駛，但隨著疫後缺工、各項成本上漲困境，今又傳出福和客運恐再申請停業。

有民眾今於網路貼出一段公告，內容提到福和客運現具有10輛大客車、7名駕駛員，受限於駕駛員缺工、通貨膨脹、票價營收及大環境等因素，且既有核定班次無法履行，將於10月25日提交停業申請，並自11月1日起停業。對此，福和客運否認停業消息，並表示，從未口頭或以書面告知主管機關停業事宜。

台北市區監理所指出，福和客運先前曾口頭提出停業考量，但後續沒有以正式公文提出，經過這幾周密切觀察及關心，業者已承諾不會進行停業，此公文為先前針對業者口頭提出時的回函說明，內容並非完整。