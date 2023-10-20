聽新聞
test
0:00 / 0:00
重建基隆港西岸碼頭倉庫 打造水岸文創觀光區11月招商
基隆港的西二、三碼頭倉庫歷經二次世界大戰，已將近90年歲月，基隆港務分公司為保留歷史文化與傳承，針對倉庫進行原貌修護、仿舊新作及可適性再利用，2022年3月底完成主體修復工程，今年11月上旬將招商引資打造成為基隆港西岸水岸文創觀光區。
基隆港務分公司表示，此次招商標的為西二倉庫一樓，招商面積約為2468平方公尺，附屬停車場面積2692平方公尺，藉由投資人經營能力引進知名品牌進駐，並結合西二、西三碼頭倉庫的日式風格與其歷史背景，共同打造水岸文化創意觀光區，除可提供在地市民、郵輪旅客購物服務，也盼吸引國內外觀光客前往休閒遊憩。
基隆港務分公司說明，西二、三碼頭倉庫分別興建於1932年及1934年，曾是台灣最重要的聯外門戶，名導演魏德聖執導的電影KANO也曾在此取景拍攝。經歷2年整修及再造工程，倉庫維持2層樓的運用，西二倉庫一樓作為生活與文化創意區，二樓為郵輪旅客服務區；西三倉庫一、二樓為郵輪旅客通關檢查與行李服務作業區。
基隆港務分公司指出，今年年3月7日國際郵輪復航迎賓計畫全面啟動，5月4日迎接地中海榮耀號上下船旅客共約9284人次，預期2024年國際郵輪旅客有望達到80萬人次，2025年回復疫情前百萬旅客人次。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言