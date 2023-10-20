固體再生燃料SRF挨批「假綠能」環境部：燃燒將訂新標準

環境部推動固體再生燃料（SRF）將廢棄物燃料化，解決高熱值廢棄物處理、減少化石原料及燃料開採；但SRF原料含有毒廢棄物，燃燒有害廢棄物會製造空汙，不但稱為「綠能」，業者也享補貼獎勵，遭到環團批評這是「假綠能」。

環境部次長施文真表示，「綠能」的定義，是經濟部在決定是否有獎勵措施時所使用的概念， 環境部推動SRF時，是用資源循環再利用的角度，希望有些沒有辦法回收再利用、其實燃燒之後，確定不造成空汙之下，去管控燃料組成成分；對環境部來說，並非綠能推動政策，是希望有資源循環再利用的角度，在SRF本身的內容組成品質控管，最近打算針對燃燒SRF訂新的空汙標準，環境部未來處理SRF議題，會負責與其他部會溝通，涉及地方政府執行，環境部會一起處理。

她表示，當初環境部在訂定SRF品質管理時，針對可能會造成有害的成分，參考其他國際標準，有些塑料都有限量要求，考慮到燃燒過程中，不會排放有害重金屬，也比較沒辦法用既有回收技術回收的狀況下，做料品質的控管。

環境部規定SRF製造廠應設置分選、破碎、混拌等必要設備，並持續輔導SRF製造廠提升製造技術及品質，截至去年底，實際有製造及使用SRF業者分別達28家、14家，也造成當地民眾的反彈。

施文真表示，環境部負責的政策，是確保可以拿來作為燃料的廢棄物，會隨時蒐集國際上對於燃料組成的安全性，跟它使用之後的排放作控管；此外，在產品端做控管後，也會要求只有具有特定處理能力的大型鍋爐，燃燒比較完整，空氣汙染防制設備也比較好，燒的爐子也有規定，確保產品端、使用端，都會減少需要處理的廢棄物，也確保燃燒不造成空氣汙染；這是需要與民眾、地方再做溝通，讓他們能了解，其實前端產品管控已經考慮到。

她表示，環境部處理廢棄物與空汙是兩個不同組織，今年7月新公告的規範，要讓部內管制法規具有一致性，地方執行時，也能比較落實當初定訂品質管制與使用方法的規範。