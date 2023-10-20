三總細胞治療中心開幕 盼成再生醫療生技業孵化器
三軍總醫院細胞治療暨再生醫學中心今天開幕，細胞治療創新研發轉譯中心同步動工，希望成為台灣再生醫療生技業者培育孵化器，串聯新藥、新技術臨床試驗階段所需資源。
衛生福利部2018年9月頒布特管法，正式開放6大項細胞治療技術，在嚴格的管控下，細胞治療成為抗癌與再生醫療的新趨勢。三軍總醫院2019年5月通過衛福部審核，成為可執行細胞治療的醫學中心，2023年9月順利竣工，今天在汀州院區舉行開幕活動。
三軍總醫院院長洪乙仁致詞時表示，近年細胞治療發展有明顯進步與成長，在困難治療傷口、軟組織缺損與癌症治療，陸續出現科學證實有治療效果，但台灣對於開放細胞治療比較保守，不少病人只能到國外治療，花大錢與心思跟疾病對抗，對家屬及病患是很大的折磨。
有再生醫療雙法之稱的「再生醫療法」草案和「再生醫療製劑條例」草案，衛生福利部力拚在這次立法院會期過關。洪乙仁說，再生醫療雙法可保障醫療機構執行細胞治療，與確保相關技術成熟度、穩定度，「我很期待這個專法制定」，希望透過完善法規，整合有效資源，促進產業發展。
三總汀州院區「細胞治療創新研發轉譯中心」今天同步動工，定位為再生醫療相關生技業者培育孵化器，可生產符合臨床1、2期試驗所需的細胞產品，同時有多樣性產品產製及因應未來需求擴充性。
細胞治療創新研發轉譯中心將擁有國家級人體細胞凍存庫，未來預計建置多間實驗室，提供生技業者與策略合作夥伴租賃進駐，希望成為臨床試驗製劑生產基地，提供國際級專業服務。
這個中心將協助策略合作夥伴串聯臨床試驗階段所需各式資源，發展中的新藥品、技術、醫療設備與檢測檢驗方式，因此增強研發量能，使再生醫療創新技術能更為普及，推動台灣的再生醫療產業鏈前行。
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