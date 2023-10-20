民眾躲打高端…王必勝開砲 醫擔心：年底難形成群體免疫

新冠疫情期間的緊急授權（EUA）爭議，造成部分民眾對高端疫苗失去信心。流感疫苗開打，高端名列四家廠牌之一，但各地傳出民眾在醫療院所「聽到高端就轉頭」事件，衛福部次長王必勝昨天開砲，認為民眾恐慌是特定集團操作所致；專家則指出，流感疫苗技術成熟，各廠牌安全性並無二致，呼籲民眾盡快施打，到年底再打就太晚了。

根據疾管署公布四家廠牌疫苗施打率，證明高端並非「爐主」，即施打率並非四家最低。台大醫院小兒部主治醫師黃立民表示，流感疫苗雖有雞蛋疫苗、細胞流感二大類，但公費流感疫苗都是雞蛋疫苗，發展歷史超過60年，製作程序及標準均相當成熟，若拿到國家許可證，效力及安全性均無差異。

「哪個廠牌打、哪個不打，是不必要的爭議。」黃立民表示，台灣民眾對國內高科技產品向來不信任，例如5至10年前也有民眾不願打國光疫苗。不過，流感疫苗「不太算高科技」，是行之有年的技術，故不必看得如此嚴重。目前各式疫苗中，惟RNA疫苗技術含量較高，但目前台灣根本做不來。

黃立民也對國內疫苗接種情況表示憂心。根據衛福部疾管署公布數字，目前才打了3百多萬劑，仍有過半數符合公費接種疫苗資格民眾尚未接種。今年流感來得快，且繼A型流感之後，B型流感已開始流行，最好應在10月前將流感疫苗打完，以形成群體免疫，若等到11、12月才打完疫苗「就太晚了。」

民眾對高端疫苗信心低，有人聽到高端就轉頭走人，為證實高端打氣，疾管署日前公布疫苗接種率，國光為60％最高，再者為東洋58%，高端則是48%，賽諾菲為47%，強調高端沒有「吊車尾」。黃立民表示，確實有部分民眾想要「挑疫苗」，但不挑疫苗的民眾仍是多數，台大醫院也沒有遇到因高端庫存而無法進貨其他疫苗的狀況。

黃立民表示，目前國光、高端兩家國產疫苗都不能讓三歲以下幼童施打，東洋、賽諾菲兩家進口疫苗才可以，故必須保留足夠疫苗，至少「數十萬劑」讓幼童施打，「畢竟他們是未來國家主人翁。」

另外，王必勝昨天在臉書發布貼文，將民眾不敢打高端疫苗歸因於「遭有心集團刻意選在開打時一條龍操作，帶風向散佈謠言。」並表示，流感會造成重症及死亡，接種流感疫苗有其必要，尤其今年流感持續流行，應及早接種，特別是長者及學童。