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肢端黑色素癌不易發現又難治 國衛院發現標記及標靶

聯合報／ 記者梅緣緣／台北即時報導
國衛院研究發現，肢端黑色素癌惡化程度較高個案，可見顯著高量瞬時受體電位褪黑素蛋白TRPM1表達。記者梅緣緣／攝影
國衛院研究發現，肢端黑色素癌惡化程度較高個案，可見顯著高量瞬時受體電位褪黑素蛋白TRPM1表達。記者梅緣緣／攝影

「肢端黑色素癌」常見於亞洲、拉美及非洲等，缺乏有效的治療藥物。國家衛生研究院癌症研究所助研究員沈哲宏研究發現，「瞬時受體電位褪黑素蛋白TRPM1」可提升訊號傳遞酶CaMKII活性，進而增加癌細胞生長。研究團隊找到小分子化合物「KN93」，可抑制CaMKII活性，阻斷癌症惡性化訊息，有助藥物與療法研發。

人體皮膚DNA經曝曬於紫外線，多數可自行修復損傷，但隨曝曬時間變長或修復能力降低，就有可能造成基因突變，導致黑色素皮膚癌等癌症。目前已知約50%的黑色素皮膚癌帶有調控細胞重要因子「BRAF」基因突變，好發於白人人種，可使用BRAF抑制劑進行治療。

但肢端黑色素癌是惡性皮膚癌，多發生在亞洲人等非白人族裔，因為主要發生在手掌、腳底、手足指甲床等，發現時多已轉移，無法單純用手術切除，也缺乏有效的標把藥物。沈哲宏表示，發肢端黑色素癌發生率約十萬分之一，但與好發於臉部的皮膚癌不同，因為不易發現，約40%患者確診時，癌症已是第三或四期，平均存活僅40個月。

肢端黑色素癌與常見黑色素皮膚癌相比，BRAF基因突變率非常低。沈哲宏指出，現階段無任何適合的標靶藥物，是團隊展開研究的契機。借助高雄醫學大學皮膚科患者協助，與九州大學展開跨國合作，針對87名受試者檢體，進行瞬時受體電位褪黑素蛋白TRPM1進行分析。

沈哲宏指出，研究團隊監測細胞內鈣離子濃度及CaMKII活性，發現TRPM1高表現將增加細胞內鈣離子濃度，提升CaMKII活性，活化下游蛋白激酶B（AKT）訊息傳導路徑，促進細胞生長、轉移、侵犯，加速肢端黑色素癌病程發展。因此，肢端黑色素癌惡化程度較高個案，可見顯著高量瞬時受體電位褪黑素蛋白TRPM1表達。

沈哲宏說，研究團隊自受試者檢體成功分離培養出本土TRPM1高表達肢端黑色素癌細胞株CA11，在細胞實驗中則證實CaMKII抑制劑KN93，可抑制CA11細胞生長、轉移及侵犯力。在動物實驗中也觀察到KN93可顯著抑制CA11腫瘤生長，顯示CaMKII活化可作為壓制TRPM1表達導向肢端黑色素癌的標靶治療策略。

國衛院癌症研究所長劉柯俊表示，國內與西方藥廠的競爭有不小的差距與限制，但肢端黑色素癌等疾病因地域性，相關藥物開發競爭優勢大於西方國家，將持續與院內與院外單位合作，盼促進台灣藥物發展。

小分子化合物KN93可有效抑制CaMKII活性，可作為未來肢端黑色素癌治療上的參考。圖／國衛院提供
小分子化合物KN93可有效抑制CaMKII活性，可作為未來肢端黑色素癌治療上的參考。圖／國衛院提供

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