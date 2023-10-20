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台灣黑熊闖入花蓮長良林道工寮 抽搐不治、血檢呈肝衰竭

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮卓溪鄉古風村一處工寮昨天有黑熊闖入，躺在床上抽搐急喘，林業署花蓮分署及野灣團隊搶救仍宣告不治。圖／花蓮分署提供
花蓮卓溪鄉古風村一處工寮昨天有黑熊闖入，躺在床上抽搐急喘，林業署花蓮分署及野灣團隊搶救仍宣告不治。圖／花蓮分署提供

花蓮卓溪鄉今年已多次發現台灣黑熊蹤跡，古風村一處工寮昨天下午遭黑熊入侵，林業署花蓮分署人員獲報前往，黑熊倒臥床板全身抽搐急喘，失去意識，救傷團隊將牠後送，途中不幸死亡。這隻公黑熊年齡偏大，曾遭斷掌，有舊傷，但沒有其他外傷，初步血檢顯示肝衰竭，花蓮分署已將牠送往病理解剖推斷死因。

古風村沈姓民眾昨天下午3時到位於長良林道4.5公里處的工寮，聽到奇怪聲響，又發現遭破壞的痕跡，以為遭小偷，報警才發現工寮床板躺了一隻黑熊。

花蓮分署獲報派出11人前往，先施放大龍砲及鳴放空氣喇叭嘗試驅離，但黑熊都沒有起身；工作人員靠近發現，黑熊躺臥床上，身體與四肢不斷抽搐，呼吸急促，立即聯繫東部野生動物救傷中心野灣野生動物保育協會救援。

野灣9人團隊趕到時，黑熊持續抽搐急喘，已經昏迷，救傷團隊給予鎮靜和抗癲癇藥物，再將牠搬出工寮。初步檢傷發現，右前掌曾有斷掌的舊傷，但沒有其他新近的外傷，身形十分削瘦，送往救傷中心途中不幸死亡。

野灣對黑熊初步血液檢查結果顯示，肝指數偏高，呈現肝衰竭狀況，綜合牙齒與骨骼等身體體徵，推斷可能為老齡的公黑熊。

花蓮分署自然保育科長楊青樺說，成年公熊一般體重在80到90公斤，這隻黑熊僅60公斤，非常瘦弱；已連夜將黑熊送到農業部獸醫研究所進行病理解剖，釐清死因。

花蓮卓溪鄉古風村一處工寮昨天有黑熊闖入，工寮所有人聽到奇怪聲響，還以為遭小偷。圖／花蓮分署提供
花蓮卓溪鄉古風村一處工寮昨天有黑熊闖入，工寮所有人聽到奇怪聲響，還以為遭小偷。圖／花蓮分署提供

台灣黑熊

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